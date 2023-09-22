日本麝香葡萄跌價！全聯開賣「一盒389元」 家樂福高麗菜特價5天
日本麝香葡萄要價不菲，也成為必吃水果之一，但近期價格暴跌，出現了一串398日圓（約台幣86元）的低價。全台通路也紛紛開賣低價麝香葡萄，其中全聯今（22）日宣布限量開賣「400元有找的麝香葡萄」，一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了66折。而家樂福也因應中秋烤肉週，精選蔬果限時5天特價，其中也包括價格飆漲的高麗菜。
記者鍾怡婷/綜合報導
飽滿香甜的日本麝香葡萄，近期炒得火熱，今天全聯開賣超優惠甜甜價「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，首波到貨5000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第二批到貨超過7000盒，本週六於全台限定門市上架販售。
同時，家樂福因應本週到來的中秋烤肉黃金週，家樂福今起至25日前，精選13款秋季時蔬平價大優惠：
📍手剝鮮蒜仁120g／包／79元
📍鮮切無毒芋頭切塊300g／袋／88元
📍進口山東白菜1.2kg／粒／129元
📍履歷去殼玉米筍100g／盒／35元
📍履歷水果玉米／45元
📍有機燒烤菇蕈組400g／盒／109元
📍BBQ 菇蕈組800g／179元
📍手剝鮮蒜仁120g／包／79元
📍家樂福有機鮮切南瓜300g／55元
📍進口洋蔥450G／袋／45元
📍家樂福嚴選小黃瓜300g／盒／45元
📍履歷水果玉米／45元
📍有機燒烤菇蕈組400g／盒／109元
📍家樂福有機高麗菜／800g／109元