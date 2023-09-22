囤房稅2.0拍板！賴正鎰憂「轉嫁民眾」房租變高　轟政府炒房元凶

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院會通過「房屋稅條例」修正草案（囤房稅2.0），房屋稅由縣市歸戶改採全國歸戶，非自住持有者稅率最高為4.8%，估計影響上百萬戶的房屋持有者的非自住房屋稅，政府也預估稅收可增加超過45億元，粗估每戶平均將增加稅額4300元至5000元。
賴正鎰說，政府每到選舉就大幅炒作「居住正義」議題，卻沒有想過每次加稅，最後都是消費者買單，這次提高稅率雖然可增加45億元稅收，但羊毛出在羊身上，屋主最終就是把增加的房屋稅，提高租屋者的租金，或加價賣給下一位買家。政府對外稱這樣是為了居住正義，但現況看起來，「政府才是炒高房價元凶及始作俑者。」
賴正鎰指出，建商與開發商絕對不同於買家，若要比照持有多戶房的屋主徵收高額的囤房稅，一點都不合理，兩者絕對不能相提並論。開發商只是負責蓋房子，將新成屋賣出，為公司帶入營收，更背負銷售的業績成效，都有進帳壓力，怎可能會去囤房，且賣房有繳交營業事業所得稅與土地增值稅，賣得慢的新成屋卻要被課囤房稅，如何說得過去。
儘管財政部有考慮給予開發商兩年寬限期，之後逐年加重房屋稅率，逼建商降價求售，但賴正鎰認為，開發商蓋好成屋，有可能隨時受到景氣或政府祭出的種種打房政策，因而影響市場銷售進度。建議政府應排除開發商的新建案，只要是新建的待售房，不管賣幾年，應不能再加課稅金，讓房市回歸市場機制。