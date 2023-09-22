洗手台染鏽斑他崩潰求助！內行激推「1神物」秒救回：白到像全新
洗手台出現鏽斑是主婦清潔時感到頭痛的問題之一，近日有網友PO文求助，浴室洗手台被生鏽的髮夾染色，不知如何將鏽斑洗掉，貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少內行人建議使用番茄醬濕敷，只要靜置30分鐘就能輕鬆洗掉，亮白程度簡直就像全新的一樣。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，他提到家中廁所洗手台被生鏽的髮夾染色，導致檯面上留下清水洗不掉的鏽痕，讓他曬出照片崩潰求助：「要怎麼才能清掉？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言推薦，「牙膏非常好用，可以試試看，用一點然後搓一搓檯面，乾布擦拭即可」、「衛生紙＋漂白水覆蓋要清潔的位置，然後可能下午或晚上洗澡的時候才清潔」、「檸檬酸灑在那靜置一下再刷掉」、「白醋洗浴室很好用」。不過，最多人提供的小妙招是使用番茄醬，「番茄醬濕敷20、30分鐘」、「番茄醬靜置半小時，洗掉白到像全新」。
另外，也有人建議可以使用主婦清潔常用的科技海綿，但引來不少網友勸退，「科技海綿其實是磨砂原理，磨掉表面會留下細紋，慎用」。事實上，YouTube頻道「我是佐藤SATO」過去就曾教學如何不費力清除鏽斑，只要將番茄醬倒在紗布上，再厚厚一層敷上鏽斑表面，並使用保鮮膜包覆在上頭靜置2小時，若鏽斑相當嚴重，則需等待3到6小時，之後再將保鮮膜和紗布拿下來，並用菜瓜布刷洗即可。