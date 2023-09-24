房市／信義房屋在東京上野公園　大秀永續門市、復育亮點

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信義房屋不動產株式會社的攤位掛上台灣大地圖，輔以各地景點，並搭配信義房屋於台北、彰化、花蓮、高雄4個永續作為，包括台北的信義房屋忠孝玉成店為永續門市，結合在地資源，幫寵物打疫苗，杜絕狂犬病，打造寵物友好社區，而彰化的花樹銀行則復育台灣特有種，花蓮則是寫信給當地的獨居老人，讓他們透過文字感受溫暖，海外則有馬來西亞的零碳島，讓日本民眾看到信義房屋永續作為的多元性與前瞻性。
信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，有日本民眾跟活動現場的同仁分享到台灣旅遊時，有看過信義房屋的招牌，對信義房屋早已從事永續多年深感佩服，而完成遊戲後可以獲得珍珠奶茶折價券、鳳梨酥等台灣味贈品更是受到歡迎，不僅透過活動讓日本民眾更認識信義房屋，也讓他們對台灣留下美好印象。
王茂桑表示，2019年在六本木開幕新品牌SJ HOME，也希望以在地不動產專家的角色專營港區物件，未來也將在港區繼續展店，服務更多日本民眾；此外，日本企業的作為近年來也致力與聯合國永續發展目標結合，SJ HOME也倡議瓶蓋收集回收，減少二氧化碳排放量，以具體行動響應環保。
信義房屋表示，信義企業集團成立40多年來，種種的永續作為來自創辦人周俊吉的創業初心「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」，將價值理念從信義人擴及信義公司乃至信義社會，因此執行19年的社區一家計畫發酵許多關懷在地的感人故事，2年前更從社區一家計畫擴大到地方創生，希望打造生生不息的永續生態系，未來希望讓國際看見台灣獨有的在地文化，讓集團的永續發展理念不僅深植於台灣社會，更能傳播至國際。