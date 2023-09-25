中部豪宅看風水！160 cm「女僕」降落露台　原是樓上住戶女友來了

房市／桃園中路重劃區「衝上4字頭」　信義房屋專家分析原因

▲桃園中路重劃區綠地覆蓋率高，獲得購屋族青睞。（圖／資料照片）
▲桃園中路重劃區綠地覆蓋率高，獲得購屋族青睞。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

有網友在PTT詢問，桃園中路重劃區房價從2字頭一路到4字頭，還可以買嗎？網友討論，中路重劃區相較於鄰近的小檜溪重劃區、青埔重劃區的房價仍親民，但也有網友認為中路重劃區為純住宅區較無建設利多，信義房屋專家表示，中路重劃區有價格、交通、居住環境單純等優勢，適合開車通勤或是在地換屋族群居住。

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信義房屋中路重劃店主任張宇凡表示，中路重劃區距離小檜溪重劃區約1公里左右，但是單價差距可差至5-8萬，原因在於小檜溪重劃區有2塊商業用地，未來可望蓋商場，工作機會多，且面積是中路重劃區的三分之一，因此生活機能集中，目前單價約45-50萬之間，而中路重劃區有121公頃，不同層級的產品選擇多為其優勢，平價建商品牌單價約40-42萬，指標建商品牌單價約43-45萬，高樓層則可上看5字頭，單價相對實惠。

張宇凡進一步說明，中路重劃區緊鄰國道二號南桃園交流道，因此許多開車通勤的台北市上班族、新竹上班族因為台北、新竹的房價較高，因此他們尋找中間點，桃園的中路重劃區為幾個重劃區中房價較實惠，交通又方便；從竹科至中路重劃區若不塞車的話，車程約30-40分鐘，因此受消費者青睞。

而除了外來的購屋族群，中路重劃區也吸引在地的換屋族，包括因為藝文特區房價已高而轉而看中路重劃區的族群，還有鄰近的中平特區、國泰商圈因為多是屋齡20年以上的社區大樓，因此若是在地居民想換屋齡較新的社區大樓，也會就近到中路重劃區購屋。

此外，中路重劃區的交通、生活機能也逐漸健全，張宇凡表示，興建中的捷運綠線位於中路重劃區與小檜溪重劃區之間，位於中路重劃區旁也有大型傳統市場，採買方便，而中路重劃區已發展7年，區域內有7-80個社區大樓，隨著人口逐漸入住，生活機能也逐漸完善，便利商店、全聯購物中心、藏壽司、壽司郎都有據點，也有秉坤婦幼醫院，補足重劃區通常較欠缺的醫療機能。

張宇凡表示，中路重劃區有三大公園分別是風禾、向陽、水秀公園，各佔地2000-6000坪，公園覆蓋率為桃園各重劃區中面積最大，而居住環境單純，區域內社區多為100多戶的小型社區，最大社區最多300戶，住戶品質相對可控。

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