房市／桃園中路重劃區「衝上4字頭」　信義房屋專家分析原因

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張宇凡進一步說明，中路重劃區緊鄰國道二號南桃園交流道，因此許多開車通勤的台北市上班族、新竹上班族因為台北、新竹的房價較高，因此他們尋找中間點，桃園的中路重劃區為幾個重劃區中房價較實惠，交通又方便；從竹科至中路重劃區若不塞車的話，車程約30-40分鐘，因此受消費者青睞。
而除了外來的購屋族群，中路重劃區也吸引在地的換屋族，包括因為藝文特區房價已高而轉而看中路重劃區的族群，還有鄰近的中平特區、國泰商圈因為多是屋齡20年以上的社區大樓，因此若是在地居民想換屋齡較新的社區大樓，也會就近到中路重劃區購屋。
此外，中路重劃區的交通、生活機能也逐漸健全，張宇凡表示，興建中的捷運綠線位於中路重劃區與小檜溪重劃區之間，位於中路重劃區旁也有大型傳統市場，採買方便，而中路重劃區已發展7年，區域內有7-80個社區大樓，隨著人口逐漸入住，生活機能也逐漸完善，便利商店、全聯購物中心、藏壽司、壽司郎都有據點，也有秉坤婦幼醫院，補足重劃區通常較欠缺的醫療機能。
張宇凡表示，中路重劃區有三大公園分別是風禾、向陽、水秀公園，各佔地2000-6000坪，公園覆蓋率為桃園各重劃區中面積最大，而居住環境單純，區域內社區多為100多戶的小型社區，最大社區最多300戶，住戶品質相對可控。