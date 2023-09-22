好市多iPhone 15瘋搶！「2型號」最冷門賣不完　官方親曝補貨現況

iPhone 15系列今（22）日登台開賣，雖然不像4大電信商有頭香好禮，但好市多一開賣就原地降價逾2千元，且免續約、免預購，現場也吸引了百人搶購，開賣不到10分鐘，內湖店的iPhone Pro Max就快被搶空，業者也透露目前補貨日期尚無法確認。不過現場撲空的民眾也別傷心，記者實際在下午2點查詢好市多官網，冷門的大容量規格「iPhone 15 512GB」、「iPhone 15 Plus 512GB」兩款都還有滿滿備貨可下單。
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《NOWnews》記者今早直擊好市多內湖店，iPhone 15賣場售價一覽，全品項差額落在1101元至2001元，開放搶購後不到10分鐘，賣場人員便朝隊伍大聲放送：「iPhone Pro Max快賣完啦。」可見有不少果粉想搶在第一時間入手新機。
不過現場撲空也別傷心，實際查詢好市多官網，可以發現「iPhone 15 512GB 」除了搶手的粉色以及藍色，其餘皆有還有現貨可直接下單；不過本次最冷門的就是僅線上獨賣的「iPhone 15 Plus 512GB」，除了粉色已經缺貨外，其他顏色全都還可以下單。
事實上，根據遠傳預約登記資料統計，顏色喜好度以「原色鈦金屬」、「藍色鈦金屬」、「粉紅色」等新色最受青睞。機款方面，近半數果粉直接攻頂，以iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛，目前好市多官網貨量最多的也是冷門的大容量規格。
至於熱門的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max則是全數缺貨，好市多官方也回應「目前還法確認」補貨時間，想要搶便宜換新機的民眾，可得再耐心等等了。