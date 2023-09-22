李昂遭當事人打臉！再爆出有人讓座「但被拒絕」：她說要去FB貼文

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李昂之後又表示，因為她目前正在拍一部英文紀錄片，10月1日又需要趕往法國為小說「鴛鴦春膳」打書，再加上她一向有高血壓心血管的問題，真的是太忙累壞了，才會詢問3位乘客是否願意讓位。李昂還在臉書貼文下方留言：「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」
事件曝光後，引來網友熱烈討論。Dcard上出現一名疑似當事女乘客還原當時情況，表示李昂是在她面前自言自語地說：「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」女乘客也指出自己沒有刻意白眼李昂，只是看著她而已，「從她的角度看覺得我在白眼她、態度不好，那我也是滿無奈的，只能跟她說聲抱歉了」。
接著，留言區又出現一名男網友也透露，事發當時他身處同一節車廂，證實女乘客說法「那位作家自言自語的句子是真的」，且後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。
男網友指出，當時車廂內很多乘客都有聽到該段對話，且李昂在要求男乘客讓座時，對方表示身體不舒服，李昂回應「I beg your pardon（請你再說一次）」，男乘客再度表達自己身體不適，「於是作家就走向另一邊的博愛座，開始講當事女乘客轉述的那幾句話了」。對於女乘客以及同車廂乘客都出面指控當天「自言自語」的情況，作家李昂目前則尚無回應。