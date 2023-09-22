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李昂遭當事人打臉！再爆出有人讓座「但被拒絕」：她說要去FB貼文

▲李昂搭捷運時遇到3名年輕人「不讓博愛座」，在臉書發文公審，引起網路熱議，當事乘客及同車廂網友現身還原當時情況。（示意圖／NOWnews資料照）
▲李昂搭捷運時遇到3名年輕人「不讓博愛座」，在臉書發文公審，引起網路熱議，當事乘客及同車廂網友現身還原當時情況。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

知名作家李昂20日在臉書提到，她在搭捷運時遇到3名年輕人「不讓博愛座」，且其中2名女子不斷給她白眼，態度非常壞，並在文中附上3人的照片，喊話台北市長蔣萬安對此表達看法。貼文曝光後立即引起熱烈討論，不久後，其中一位當事女乘客現身還原當時情況，稱李昂當時是在自言自語，之後又出現另一名身處同車廂的男網友證實女乘客的說法，並透露後來有乘客想讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。 

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李昂20日在臉書上發文，透露她在捷運上遇到3位年輕乘客不願意讓位博愛座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」，更喊話蔣萬安市長：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」並附上文中3名乘客的照片。 

▲李昂喊話蔣萬安市長，詢問他對於台北捷運博愛座的看法，更直言：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」（圖／翻攝自李昂臉書）
▲李昂20日在臉書上發文，透露她在捷運上遇到3位年輕乘客不願意讓位博愛座。（圖／翻攝自李昂臉書）
李昂之後又表示，因為她目前正在拍一部英文紀錄片，10月1日又需要趕往法國為小說「鴛鴦春膳」打書，再加上她一向有高血壓心血管的問題，真的是太忙累壞了，才會詢問3位乘客是否願意讓位。李昂還在臉書貼文下方留言：「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」 

事件曝光後，引來網友熱烈討論。Dcard上出現一名疑似當事女乘客還原當時情況，表示李昂是在她面前自言自語地說：「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」女乘客也指出自己沒有刻意白眼李昂，只是看著她而已，「從她的角度看覺得我在白眼她、態度不好，那我也是滿無奈的，只能跟她說聲抱歉了」。 

▲遭到李昂公審的其中一位女乘客現身討論串，還原當下情況，表示保留「提告侵佔肖像權」的權益。（圖/Dcard）
▲遭到李昂公審的其中一位女乘客現身討論串，還原當下情況，表示保留「提告侵犯肖像權」的權益。（圖／翻攝自Dcard）
接著，留言區又出現一名男網友也透露，事發當時他身處同一節車廂，證實女乘客說法「那位作家自言自語的句子是真的」，且後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。 

▲▼一名當時身處同一節捷運車廂男網友也現身透露，後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。（圖／翻攝自Dcard）
▲▼一名當時身處同一節捷運車廂男網友也現身透露，後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。（圖／翻攝自Dcard）
▲▼一名當時身處同一節捷運車廂男網友也現身透露，後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。（圖／翻攝自Dcard）
男網友指出，當時車廂內很多乘客都有聽到該段對話，且李昂在要求男乘客讓座時，對方表示身體不舒服，李昂回應「I beg your pardon（請你再說一次）」，男乘客再度表達自己身體不適，「於是作家就走向另一邊的博愛座，開始講當事女乘客轉述的那幾句話了」。對於女乘客以及同車廂乘客都出面指控當天「自言自語」的情況，作家李昂目前則尚無回應。 

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