教師頻因惡意投訴輕生！韓國修法護教師權益免受恐龍家長霸凌

我是廣告 請繼續往下閱讀
具體重要內容包括，即使教師遭家長投訴「虐童」，在沒有正當理由的狀況下，不得任意解僱教師職務，校長不得隱瞞教育活動中的違法行為，教師正當管教學生的行為不得被視為虐待兒童，家長有義務協助學校進行正當生活指導，對學校的投訴由校長負責等等。
《韓聯社》報導指出，家長投訴教師「虐待兒童」已經成為韓國的一種特殊文化，家長濫用投訴來抵制自己不喜歡的教師，這種不分青紅皂白的惡性投訴，卻能立即給教師在職場上帶來毀滅性的影響，讓教師必須接受檢警的調查，導致教師不願進行教育活動，教育的崩潰正在韓國各學校教室中發生。
韓國教育團體表示，樂見「教師權益保護四法」的修訂案，但也強調關鍵在於後續的落實，以及學校建置相關的人力和預算從系統上著手，完善被投訴後的標準作業程序，妥善應對大量的家長投訴。
根據《BBC》報導，28歲的教師金某（Kim Jin-seo）接受採訪時認為，法案修訂後依然無法完全阻止家長的惡意投訴，除非家長會因為惡意投訴而受罰。對於家長惡意投訴的特殊文化，《BBC》報導認為與韓國社會的高度升學壓力環境有關，由於孩子競爭激烈，父母往往傾向對教師施壓，想確保孩子獲得最好的成績。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995