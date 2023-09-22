李昂不認「博愛座前自言自語」！反擊當事人：別躲在網路匿名後面
71歲知名作家李昂日前搭捷運時，稱自己遇到3名年輕人「不讓博愛座」，且其中2名女子不斷給她白眼，態度非常壞，並在文中附上3人的照片，事件引爆社會關注，隨後更有在車廂的當事人於網路上還原當時情況，稱「李昂拒絕接受讓位，堅持要去FB貼文」，對此，李昂下午也再度發文喊話，要「當事人」不要躲在網路匿名後面。
記者潘毅/綜合報導
李昂博愛座事件持續延燒，今（22）日又傳出有在車廂的幾位當事人在論壇Dcard上發聲，表示當時李昂是在她面前自言自語地說：「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」女乘客也指出自己沒有刻意白眼李昂。另一位男乘客也聲稱，自己當時身處同一節車廂，證實女乘客說法「那位作家自言自語的句子是真的」，且後來有其他乘客好心要讓座給李昂，但李昂卻拒絕，「因為她說要去FB貼文」。
對於上述指控，李昂今（22）日下午4點半在臉書再度發文回應匿名者：「說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面」。同時也駁斥自言自語的指控，她表示：「看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式。我像一個會喃喃自語的人嗎？哈哈哈！連這樣的功課都沒做。要出來，也要加把勁作功課。」
「有媒體用了我一張20幾年前拍的照片，內文是說到我氣色很好，唉！真希望我現在看起來還是這樣，可惜 71歲，不幸歲月不饒人」，最後李昂也坦言，身體仍不舒服中，本來不想再多談，但這事關重要， 也只好回應一下。