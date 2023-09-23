923秋分牽動下半年運勢！接近「五行火」趨吉避凶　5星座財氣爆發

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但邱彥龍也提醒，在合作過程中，要小心隱藏性的小人，因為心理上的不平衡或金錢、面子等問題，進行權力鬥爭，特別要小心在遠行或離開時，背地被小人動手腳而中箭落馬。
此外，秋分時節和下半年要特別注意詐欺、偽造、不道德的事情，特別是酒店業、旅館業、海產業、船務、運輸業、化工業、飲料類、食品類，一定要守好自身財富，防範「毒和騙」的問題。
今年下半年娛樂業恐怕也不平靜，會衍生突然的改革，必須靠法律或規範加以約束。而五金行業、繪畫藝術圈、音樂圈、婚慶行業、兒童類產業，下半年容易因為壓力跟限制，發生官司、倒閉、拆夥、被搗毀受傷或財務糾紛，建議凡事正向溝通，簽合約前先讓律師看過，可省下事後許多麻煩。
邱彥龍補充，秋分節氣這16天，金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，這段期間千萬不要放縱自我，貪圖享樂或覬覦他人財富，否則容易因小失大，也不要將自我壓力施加在別人身上，非常容易翻臉。
但秋分期間太陽和水星很旺，有利於元首、官員、大企業家、網紅、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、直播帶貨主、進出口商等11種行業，會有很好的發展，尤其是太陽星座或上升星座落在天秤、水瓶、雙子、處女、魔羯的人，能在這段期間擁有名氣、財氣與貴人相助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。