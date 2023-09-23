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923秋分牽動下半年運勢！接近「五行火」趨吉避凶　5星座財氣爆發

▲2023年節氣秋分正是今天9月23日，秋分牽動下半年運勢，接近「五行火」可趨吉避凶，「5星座」快把握財氣爆發。（示意圖／photoAC）
▲2023年節氣秋分正是今天9月23日，秋分牽動下半年運勢，接近「五行火」可趨吉避凶，「5星座」快把握財氣爆發。（示意圖／photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

今（23）日是節氣秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，秋分牽動下半年到明年3月的世界運勢，國際環境容易劇烈變動，個人也容易面臨遷徙、搬家、轉換生活圈與人生賽道的情況，是福是禍端看前世與平日累積的福報。如果懂得利用五行中的「火」加持，就可望往福的方向前進。而天秤座、水瓶座、雙子座、處女座、魔羯座運勢最好。

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至於什麼行業屬於五行中的火，邱彥龍表示，像是政府機關、大企業、有聲望的商界人士、名人或媒體等，只要懂得與這些行業或人士合作，下半年較有機會逢凶化吉，財富躍進，且越大越有名的合作對象，加持力越大。

但邱彥龍也提醒，在合作過程中，要小心隱藏性的小人，因為心理上的不平衡或金錢、面子等問題，進行權力鬥爭，特別要小心在遠行或離開時，背地被小人動手腳而中箭落馬。

此外，秋分時節和下半年要特別注意詐欺、偽造、不道德的事情，特別是酒店業、旅館業、海產業、船務、運輸業、化工業、飲料類、食品類，一定要守好自身財富，防範「毒和騙」的問題。

今年下半年娛樂業恐怕也不平靜，會衍生突然的改革，必須靠法律或規範加以約束。而五金行業、繪畫藝術圈、音樂圈、婚慶行業、兒童類產業，下半年容易因為壓力跟限制，發生官司、倒閉、拆夥、被搗毀受傷或財務糾紛，建議凡事正向溝通，簽合約前先讓律師看過，可省下事後許多麻煩。
 
邱彥龍補充，秋分節氣這16天，金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，這段期間千萬不要放縱自我，貪圖享樂或覬覦他人財富，否則容易因小失大，也不要將自我壓力施加在別人身上，非常容易翻臉。

但秋分期間太陽和水星很旺，有利於元首、官員、大企業家、網紅、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、直播帶貨主、進出口商等11種行業，會有很好的發展，尤其是太陽星座或上升星座落在天秤、水瓶、雙子、處女、魔羯的人，能在這段期間擁有名氣、財氣與貴人相助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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