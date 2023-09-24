iPhone 15新機爆災情！續航力對比超慘 科技YTR全傻眼：意料之外
iPhone 15全系列新機正式開賣，不少果粉都已經陸續換上新機，但卻在網路上出現多災情，除了邊框不良率提高、顏色實體不美等問題外，也有許多iPhone 15續航力不佳、容易發熱的問題出現。對此，知名3C「YouTuber蘋果爹」就實測iPhone 15 Pro Max使用後出現過熱的問題，讓他直言是「意料之外」的事情，許多科技YTR開箱也發現一些缺陷，引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
蘋果爹日常就是經常分享3C手機的相關資訊，這次的iPhone 15系列當然也沒有錯過，這一次在測試iPhone 15系列新機時，對於這一代A17 Pro晶片出乎自己意料之外，因為A17 Pro晶片的功耗跟發熱均不佳，雖然進步到三奈米的A17晶片，但用戶還是得到一個不穩定的表現。
大陸知名的科技博主「鍾文澤」也做出測試，在4K 60P的錄影規格進行錄影發熱測試，結果在15分鐘之後，iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Pro Max出現了錄影相當卡頓的情況，也比iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max發熱還來得嚴重，顯然這次iPhone 15系列晶片升級的表現並不出色。
另外，大陸知名的科技頻道「極客灣」在測試新的A17 Pro時也表示，這次在效能上CPU的大核峰值性能相當高，但也因為功耗相對高，結果在同頻率下的能耗，A17 Pro晶片對比iPhone 14的A16晶片只能「有限度的進步」。
蘋果爹也對此表示「功耗不好就是會直接影響續航力」，在極客灣測試的環境情況下，兩款搭載A17 Pro的iPhone 15 Pro系列續航都退步不少，尤其iPhone 15 Pro Max比上一代少了40分鐘的續航，iPhone 15 Pro甚至只剩下6個小時的續航，顯見雖然晶片升級，但也因為功耗拉高影響了手機的續航力，表現不如預期的iPhone 15，著實也讓不少3C科技影音創作者都有些意外。