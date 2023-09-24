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中秋節前就撐不住！好市多月餅突襲降價　內行揭「3折時機」賺翻

▲知名「美心月餅」近幾年在台灣超夯，不過中秋節都還沒到，好市多已經開始特價。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲知名「美心月餅」近幾年在台灣超夯，不過中秋節都還沒到，好市多已經開始特價。（圖/好市多商品經驗老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

下禮拜五就迎來一年一度的中秋節，然而假期都還沒到，好市多販售知名的「美心月餅」就已經開始優惠，原本2盒2249元的「奶黃月餅組特價1999元」，貼文曝光後，引起不少會員熱烈討論，甚至有內行人表示，過去曾經看到「400多元的時刻」，由於月餅有效日期有限，通常等到中秋後就會有「跳水價格」。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「中秋節都還沒到，前幾天去逛好市多的時候，美心月餅已經開始特價了」只見貼出的價牌，左邊「流心奶黃月餅組8入」2盒裝，原價2249元折扣250元，變成1999元；而右邊「精選限量月餅6種口味」2盒裝，原價2499元折扣350元，變成2149元。

▲香港知名「美心月餅」在好市多架上販售，近日已經開始做特價活動。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲香港知名「美心月餅」在好市多架上販售，近日已經開始做特價活動。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這個價格還會下去，滯銷就會半價」、「還沒到低點，月餅這種東西要Hold一下」、「你不買，我不買，明天降500元」、「每年中秋都會上演的事情，月餅保存期限真的太短了」、「中秋過後有五折以下可以撿」、「我去年買到兩盒899的喔！現在買絕對很虧哈哈哈哈」、「買過700的....這種東西跟UQ、H&M會調價一樣，早買早享受，晚買享折扣」。

事實上，好市多月餅每到中秋節後特價是常有的事情，去年也是在中秋節當天下午，就有網友發現「美心月餅」已經打對折在賣，等於是買一送一，結果隔天又有網友去朝聖時，發現兩盒售價竟然跌破千元，有人買到899元、999元甚至是兩盒700元的價格都有，等於大約用3折的價格就買到超高級的「美心月餅」，成為不少人中秋省錢小撇步。

▲好市多「美心月餅」在去年就曾經跳水特價，原價2249打三折賣700元，等同一盒只要350元超便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲好市多「美心月餅」在去年就曾經跳水特價，原價2249元打三折賣700元，等同一盒只要350元超便宜。（圖/好市多商品經驗老實說）

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