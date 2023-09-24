iPhone 15新機爆災情！續航力對比超慘　科技YTR全傻眼：意料之外

日本美食節目介紹「台灣雞肉飯」　香菜鋪滿！嘉義人崩潰：沒見過

▲日本美食節目介紹台灣「雞肉飯」，但雞肉是切塊加洋蔥、醬汁烹調，而且上面香菜滿到幾乎看不見雞肉，讓嘉義人崩潰，吶喊從未見過這樣的雞肉飯。（圖／X@TakaEriEvoX）
▲日本美食節目介紹台灣「雞肉飯」，但雞肉是切塊加洋蔥、醬汁烹調，而且上面香菜滿到幾乎看不見雞肉，讓嘉義人崩潰，吶喊從未見過這樣的雞肉飯。（圖／X@TakaEriEvoX）

記者徐銘穗/綜合報導

連台灣都沒見過的台灣美食長什麼樣？網友分享日本節目以「台灣美食」為主題，介紹一到「雞肉飯定食」，但雞肉為切塊加洋蔥、醬汁烹調，採雞肉、米飯分離式擺盤，而非嘉義雞肉飯的肉絲及整碗呈現，差距最大的是，日本版台灣雞肉飯在雞肉塊上層還鋪滿了香菜，滿到幾乎見不到雞肉的程度，讓嘉義人看了原定崩潰，吶喊從沒見這這樣的雞肉飯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本網友「まくん 棕色是正義」日前在X（原名推特）上貼文，指出日本近期舉辦台灣美食展，當地電視台在節目中介紹多款台灣特色餐點，包含胡椒餅、愛玉等，但日網友發現節目中的雞肉飯，在塊狀雞肉上竟還鋪滿香菜，與他印象中的大不相同，讓他不禁懷疑問道，「雞肉飯？」

▲日本美食節目版「台灣雞肉飯」，上面香菜滿到幾乎看不見雞肉，讓嘉義人崩潰。（圖／X@TakaEriEvoX）
▲日本美食節目版「台灣雞肉飯」，上面香菜滿到幾乎看不見雞肉，讓嘉義人崩潰。（圖／X@TakaEriEvoX）
貼文引發討論，台灣網友貼出數張正港雞肉飯照片為台灣雞肉飯正名，白飯上鋪著雞肉絲或雞肉條狀的滑嫩雞肉，搭上油蔥或是小黃瓜、醃黃蘿蔔等佐料。讓原PO日本網友見了，忍不住回覆一個瞇眼微笑、流口水的表情圖。

▲台灣網友和日本網友分享正港台灣雞肉飯。（圖／X@TakaEriEvoX）
▲台灣網友和日本網友分享正港台灣雞肉飯。（圖／X@TakaEriEvoX）
日本美食節目版「台灣雞肉飯」訊息，被轉載至台灣「日本行銷最前線」臉書社團引發討論，許多人看到照片後也緊皺眉頭，「嘉義人崩潰表示：我看你是不懂喔」、「雞肉飯加香菜是犯罪的行為XD」、「肯定是誤會了！」、「以為撒了一堆香菜就是台灣菜嗎？」

▲「沙鍋魚薯薯」顧名思義，是將原本的沙鍋魚頭中的魚頭替換成魚薯薯，再加入湯頭、豆皮、豆腐等，而一旁則是噴香的雞肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲嘉義美食雞肉飯與同為嘉義美食的沙鍋魚頭，堪稱絕配。（圖／記者葉盛耀攝）

嘉義郭家火雞肉飯傳「老闆跑路 員工渡假」　實遭停業7天原因曝光

今日必吃／「嘉義火雞肉飯」當地推薦都不同　但這碗湯唯獨此家有

蔡阿嘎曾評她雞肉飯難吃！老闆娘出面發聲　認了生意一度下滑

蔡阿嘎悄悄下架「嘉義難吃雞肉飯」影片！在地人怒了：沒看到道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞