日本美食節目介紹「台灣雞肉飯」 香菜鋪滿！嘉義人崩潰：沒見過
連台灣都沒見過的台灣美食長什麼樣？網友分享日本節目以「台灣美食」為主題，介紹一到「雞肉飯定食」，但雞肉為切塊加洋蔥、醬汁烹調，採雞肉、米飯分離式擺盤，而非嘉義雞肉飯的肉絲及整碗呈現，差距最大的是，日本版台灣雞肉飯在雞肉塊上層還鋪滿了香菜，滿到幾乎見不到雞肉的程度，讓嘉義人看了原定崩潰，吶喊從沒見這這樣的雞肉飯。
記者徐銘穗/綜合報導
日本網友「まくん 棕色是正義」日前在X（原名推特）上貼文，指出日本近期舉辦台灣美食展，當地電視台在節目中介紹多款台灣特色餐點，包含胡椒餅、愛玉等，但日網友發現節目中的雞肉飯，在塊狀雞肉上竟還鋪滿香菜，與他印象中的大不相同，讓他不禁懷疑問道，「雞肉飯？」
貼文引發討論，台灣網友貼出數張正港雞肉飯照片為台灣雞肉飯正名，白飯上鋪著雞肉絲或雞肉條狀的滑嫩雞肉，搭上油蔥或是小黃瓜、醃黃蘿蔔等佐料。讓原PO日本網友見了，忍不住回覆一個瞇眼微笑、流口水的表情圖。
日本美食節目版「台灣雞肉飯」訊息，被轉載至台灣「日本行銷最前線」臉書社團引發討論，許多人看到照片後也緊皺眉頭，「嘉義人崩潰表示：我看你是不懂喔」、「雞肉飯加香菜是犯罪的行為XD」、「肯定是誤會了！」、「以為撒了一堆香菜就是台灣菜嗎？」