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陳零九代言JPEX涉詐騙！慘賠高達資產15％　保證沒做不該做的

▲陳零九（左）代言JPEX，該虛擬貨幣公司確涉嫌詐騙，他也有投資因此成了受害者，慘賠高達資產的15％。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳零九（左）代言JPEX，該虛擬貨幣公司確涉嫌詐騙，他也有投資因此成了受害者，慘賠高達資產的15％。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／台北報導

「九澤CP」陳零九、邱鋒澤即將於11月25日在台北小巨蛋舉行「愛在你身邊」演唱會，日前門票開賣，他們特地選在今（24）日下午在台北信義區進行簽票會。陳零九日前因為擔任涉嫌詐欺的虛擬貨幣「JPEX」台灣代言人遭牽連，他受訪時提到，自己也有投資該虛擬貨幣，所以損失高達資產的10％至15%，他也不忘打包票，雖然代言的虛擬貨幣出問題，但他絕對沒有做不該做的事情。

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近期陳零九因為之前代言虛擬貨幣「JPEX」，沒想到JPEX卻因為涉嫌詐欺，該公司搞消失，讓許多人成為受災戶，投資的錢也拿不回來，陳零九的臉書因此被灌爆，當時陳零九經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，陳零九也是受害者，與JPEX在7月底時就已經解除合約，也給了對方一個月的時間撤掉行銷素材，卻沒有履行。

陳零九接受訪問時無奈提到，用自己資產的10％至15%投資了JPEX，換句話說也就是這次投資損失了高達資產的10％至15%，「投資有風險，自己要控管，我也是在事件過程中，學習到一些事情。」他表示受創最嚴重的其實是他的名譽，但陳零九強調：「擔心我的歌迷、朋友不要擔心，我絕對沒有做不該做的事情。說真的現在狀況很亂，在這個情況下我說什麼也不是，我只能保證真的沒有做不該做的事情。」

▲陳零九推出新歌〈只有你的派對〉。（圖／滾石唱片提供）
▲陳零九先前代言JPEX，該虛擬貨幣公司卻涉嫌詐欺。（圖／滾石唱片提供）
陳零九心有戚戚焉地說，雖然還是會想投資虛擬貨幣，但他會謹慎600％，「資產的部分我覺得是自己承擔，只是接了代言卻發生這樣的事情，始料未及，我是覺得這塊傷到我。」邱鋒澤一旁貼心的說，有站在朋友的立場上給陳零九支持，「需要的時候，我們都在。」

在簽票會上，陳零九、邱鋒澤不約而同脫下厚重的外套，只穿一件背心上場演唱〈沒有開口〉、〈星星都聽懂〉等曲，受訪時兩人被問到在演唱會上有沒有機會脫掉，讓粉絲一飽眼福，他們隨即表示「暫時到此為止」，邱鋒澤笑說：「要脫的話，我就要穿肌肉服了。」日前「九澤CP」演唱會門票開賣後並沒有秒殺，似乎讓邱鋒澤耿耿於懷，他提到：「只能繼續努力囉，我是滿樂觀的人，這次能辦小巨蛋很開心、很感動，我不會被數字綁架，會珍惜演唱會當下，帶來新的歌曲給大家。」

▲陳零九、邱鋒澤在信義區舉行簽票會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳零九（左）、邱鋒澤在信義區舉行簽票會。（圖／記者鄭孟晃攝）

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