陳零九代言JPEX涉詐騙！慘賠高達資產15％　保證沒做不該做的

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陳零九接受訪問時無奈提到，用自己資產的10％至15%投資了JPEX，換句話說也就是這次投資損失了高達資產的10％至15%，「投資有風險，自己要控管，我也是在事件過程中，學習到一些事情。」他表示受創最嚴重的其實是他的名譽，但陳零九強調：「擔心我的歌迷、朋友不要擔心，我絕對沒有做不該做的事情。說真的現在狀況很亂，在這個情況下我說什麼也不是，我只能保證真的沒有做不該做的事情。」
陳零九心有戚戚焉地說，雖然還是會想投資虛擬貨幣，但他會謹慎600％，「資產的部分我覺得是自己承擔，只是接了代言卻發生這樣的事情，始料未及，我是覺得這塊傷到我。」邱鋒澤一旁貼心的說，有站在朋友的立場上給陳零九支持，「需要的時候，我們都在。」
在簽票會上，陳零九、邱鋒澤不約而同脫下厚重的外套，只穿一件背心上場演唱〈沒有開口〉、〈星星都聽懂〉等曲，受訪時兩人被問到在演唱會上有沒有機會脫掉，讓粉絲一飽眼福，他們隨即表示「暫時到此為止」，邱鋒澤笑說：「要脫的話，我就要穿肌肉服了。」日前「九澤CP」演唱會門票開賣後並沒有秒殺，似乎讓邱鋒澤耿耿於懷，他提到：「只能繼續努力囉，我是滿樂觀的人，這次能辦小巨蛋很開心、很感動，我不會被數字綁架，會珍惜演唱會當下，帶來新的歌曲給大家。」