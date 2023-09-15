獨／陳零九代言虛擬貨幣涉詐騙！用戶留言洗版 經紀人無奈吐真相
全球知名的虛擬貨幣交易平台「JPEX」，近年拓展港、台等市場，還請來藝人陳零九擔任台灣區代言人，不過近來被香港證監會點名，指出未持有牌照實體，疑似以推廣手法涉及詐騙，事發後，傳出台北的辦公室已經搬空，平台用戶則是湧入陳零九社群媒體留言洗版，讓陳零九趕緊在社群媒體上發文表示全力配合調查。而《NOWnews今日新聞》求證陳零九經紀人，經紀人則是透露與「JPEX」於今年7月底結束合作，已經給了對方一個月的緩衝期撤掉行銷素材，而一個月的時間早就過去了，對方卻未做到，他們也是受災戶。
記者吳雨婕／台北報導
陳零九在IG轉發經紀人限動：「知悉近期JPEX事件後，想要幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」
針對此事，陳零九經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，早在今年7月底時就發現「JPEX」狀況不對，對方也沒有及時修正，因此發函給對方結束合約，確定雙方合約終止，也給了「JPEX」一個月的緩沖期，讓廠商去撤銷、下架行銷素材，可是對方不僅沒有在期限內完成，如今還找不到人聯繫，這才讓外界以為陳零九還是代言人，連帶受到波及。
陳零九經紀人表示，對方違約在先當然得支付違約金，至於違約金的具體數字暫時不願透露，記者詢問是否會想要向「JPEX」提告，經紀人無奈提到，一切交給公司法務處理，主要是聯絡不到對方的人，提告那些暫且不談，「希望好聚好散，彼此祝福，但基本上就是找不到人，說真的我們也是受災戶，零九裡面也有錢，只是不知道是多少。」