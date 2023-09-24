狡兔三窟 詐騙車手地點ㄧ換再換 警方將計就計逮捕嫌犯
高雄市1名李姓女子加入某投資公司群組後，便遭對方慫恿投資現金140萬元，即可立即賺取本金近3倍以上的獲利，穩賺不賠，李女聽到獲利需要先支付現金感到疑慮不解，她意識到可能遭到詐騙。遂立即報案請警方協助。隨後員警便請李女將計就計配合，釣出31歲林姓車手，員警隨即將林男壓制逮捕，全案林男訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
三民第一分局哈爾濱派出所員警於9月21日17時接獲李女(41歲)報案，稱自加入某投資公司群組後，便慫恿她若投資現金140萬元，即可立即賺取本金近430萬元獲利驚人，穩賺不賠，然李女聽到獲利需要先支付現金感到疑慮不解，她意識到可能遭到詐騙，遂立即報案請警方協助。
員警便請李女將計就計配合，於9月22日10時許與對方相約在三民區博愛二路上某咖啡廳內面交假鈔140萬現金。警方先是在店內周遭佈下重兵埋伏，而詐騙車手林男（31歲）也疑似擔心員警埋伏，便臨時要求李女更換交付地點至不遠處的某超商，員警立即繼續跟監。
林男到超商後仍然不放心，又再次要求李女徒步走至前方不遠處的路口碰面；最後當林男以假業務經理身份現身與李女接洽，並當場簽約後在欲交付現金時，遭埋伏員警一擁衝上前，當場將林男壓制，並在隨身包包內起獲手機及假識別證、印章等詐騙工具，全案林男訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。
三民一分局再次呼籲，不要輕信來源不明的投資簡訊或LINE訊息。倘若以「高報酬、穩賺不賠」等話術招募投資，請務必提高警覺，有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，不法之徒切莫心存僥倖以身試法。