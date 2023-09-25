最後補班日結束！上班族提「1神邏輯」 眾人傻：明年繼續吵
上禮拜六（23）日是今年最後一次補班日，好讓雙十連假可以連續放假4天，不過即便如此，還是有上班族抱怨，認為為何不把10月10日跟10月9日做對調，這樣不用補班也能夠爽休三天，貼文曝光後，不少網友被該邏輯嚇傻，直言「怎麼會覺得日期可以對調.......」、「按照你這樣說想要連休又不想補班，也太貪心」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「9月23日的補班是為了10月9日能彈性休假，但為什麼不要把國慶日10月10日跟10月9日對調，這樣一來不就不用補班又可以連休三天？」貼文曝光後，不少網友紛紛吐槽表示「10/9：我看起來像國慶日嗎？」、「怎麼會覺得10/9日可以當國慶日隨意改動啦」、「那你這樣說也可以把10/7跟10/10交換啊....」。
不過也有一票網友笑虧「想要不補班又想要連休，行事曆哪能說改就改啊」、「明年就一堆人在那邊吵為什麼沒有連休，信不信」、「其實很多上班族不喜歡點放，今天上班明天休假又上班，明年就又會再吵沒連假的問題」、「期待明年！特休請下去就連假了，觀光景點也不會人擠人那麼誇張」、「好了啦，工作辭一辭，每天都是連假」。
事實上，今年的最後補班日已經結束沒錯，而2024年的行事曆當中，恰巧有四個連假卡到週五、週一等日，所以假期漂亮完整，包括兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以連放四天、跨年到元旦（週一）3天、端午節3天；只有小年夜需要彈性調整補班，會在2月17日（星期六）補班。
不過也因為補班制度取消，明年有一些假期會變成一週「點放」的部分，像是9月17中秋節在「禮拜二」；10月10日國慶日在「禮拜四」，如果想要休連假的人，可能就要出動自己的特休，如此一來也能輕鬆享有四天連假囉！