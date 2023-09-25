北京飯店驚見「樓梯間房」！不附早餐1晚2860元 業者曝驚人銷量
大陸即將迎來十一長假，許多旅宿業者準備好迎接旅客人潮，住宿價格也連帶跟著飛漲。不過，近日有旅客發現北京一間飯店竟在訂房網刊登6 m²（約1.8坪）的「樓梯間房」，一晚還要要價人民幣650元（約新台幣2860元），照片曝光後立即引起網路熱議。對此，業者表示該房型數量稀少，均有通過專門的審核和檢測，價格比其他房型便宜不少，還是能滿足特定顧客的需求，吸引他們入住。
記者賴禹妡／綜合報導
根據陸媒《上游新聞》報導，北京一間飯店房型在近日引起網路熱議，有旅客傻眼稱他被眼前景象「刷新認知」。只見截圖上可見，該房型需要走樓梯進入，正下方就是一張單人床鋪，雖然有裝設空調及一張小木板桌，但空間十分狹小，看似就像住在樓梯間。
根據訂房網站資訊顯示，該房型規格為單人房，坪數約6坪，無提供早餐，一晚價格約落在188至212元人民幣（約新台幣798至899元），遇到十一長假更是漲到一晚650元人民幣。照片曝光後，引來不少網友吐槽，「看守所住一晚都比這裡好吧」、「我寧願買睡袋去公園露天睡一晚」。
而業者事後證實確實有該房型，但訂房網站展示照片不夠完整，與實際外觀存在差異。該房型數量稀少，均有通過專門的審核和檢測，可提供旅客正常入住，與其他房型相比價格便宜不少，還是能滿足特定顧客的需求，吸引他們入住。