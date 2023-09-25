明揚大火9死仍1待確認　尋獲非人骸骨！需待DNA鑑定

死纏爛打求抱抱　強制猥褻罪不起訴

▲男子死纏爛打要求女子跨坐抱抱，挨告強制猥褻罪罪=力竟不起訴!（示意圖，pixele）
▲男子死纏爛打要求女子跨坐抱抱，挨告強制猥褻罪罪=力竟不起訴!（示意圖，pixele）

記者鄧力軍/台中報導

「烈女怕纏夫」？台中市一名女子常遭到洪姓男子糾纏，多次央求女子「坐上來抱我啦，抱而已啦，快點」、「一秒鐘就好，十秒就好」、「跨坐而已啊，又沒有要幹嘛，快點啦」…，女子不由自主配合後，不甘心被吃豆腐而提出強制猥褻等告訴；然台中地檢署不起訴！高分院、地院亦駁回女子再議及自訴，都認為當女子表示不要時，洪男即未有後續動作，洪男並非完全無視女子之自由意志，認定洪男強制猥褻罪不成立。

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女子聲請自訴的訴訟律師表示，檢察官不起訴處分及高分院的再議處分，都忽視洪男在猥褻行為發生時是否已確保女子係出於自願，警詢及偵查之證詞中雖就「被告是否有將手伸入聲請人衣內」、「被告觸摸聲請人身體部位」之細節雖有不一，然就「被告以身體壓制手段，對聲請人擁抱及要求跨坐」等節證述前後一致，聲請人之證述並無重大明顯矛盾或瑕疵，無礙於被告強制猥褻犯行之認定。

法官根據對話譯文，指出聲請人多次向被告表示拒絕擁抱、跨坐等親密行為，被告遂表示「你在幹什麼，坐上來抱我啦，抱而已啦，快點，環抱」、「你就先抱了再說，我跟你講為什麼好不好」、「一秒鐘就好，十秒就好，」、「跨坐而已啊，又沒有要幹嘛，快點啦」、「趕快啦，不會懷孕啦」等語，可知洪男多次要求女子擁抱或跨坐之行為雖有不當，然並未強行擁抱女子或使女子跨坐於洪男身上。又女子雖於洪男多次要求後有短暫擁抱、跨坐，但經洪男詢問「噁心？」，女子答「不想要」，洪男稱「那側坐，側坐」，女子稱「聊天我可以坐椅子上」，洪男即未再要求女子側坐，可知洪男於女子拒絕側坐後，並未有後續動作，故洪男是否完全無視聲請人之自由意志，已生疑義。難認被告有何強制猥褻之犯意。

女子雖於警詢時稱：被告有摸我的胸、背、臀，每次要求擁抱時都有發生，他反覆地試圖伸進我的衣服裡要摸我的身體。於偵查時稱：被告坐在椅子上，我站在他椅子旁邊，被告將我往他身上拉，一隻手拉著我，另一隻手從我的領口伸進衣服內，有伸進內衣裡面摸我的胸部，我一直跟他說不要，他繼續摸我的胸部幾秒後，我有稍微掙脫，他才沒有摸到。但法官根據女子翌日前往臺中醫院驗傷，就其胸部所採檢出之男性染色體，與洪男並不吻合，有警政署刑事警察局鑑定書可參，因此洪男是否涉有上開強制猥褻犯意，即有疑義。台中地院法官9月19日將女子自訴之聲請裁定駁回。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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