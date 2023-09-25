死纏爛打求抱抱　強制猥褻罪不起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
法官根據對話譯文，指出聲請人多次向被告表示拒絕擁抱、跨坐等親密行為，被告遂表示「你在幹什麼，坐上來抱我啦，抱而已啦，快點，環抱」、「你就先抱了再說，我跟你講為什麼好不好」、「一秒鐘就好，十秒就好，」、「跨坐而已啊，又沒有要幹嘛，快點啦」、「趕快啦，不會懷孕啦」等語，可知洪男多次要求女子擁抱或跨坐之行為雖有不當，然並未強行擁抱女子或使女子跨坐於洪男身上。又女子雖於洪男多次要求後有短暫擁抱、跨坐，但經洪男詢問「噁心？」，女子答「不想要」，洪男稱「那側坐，側坐」，女子稱「聊天我可以坐椅子上」，洪男即未再要求女子側坐，可知洪男於女子拒絕側坐後，並未有後續動作，故洪男是否完全無視聲請人之自由意志，已生疑義。難認被告有何強制猥褻之犯意。
女子雖於警詢時稱：被告有摸我的胸、背、臀，每次要求擁抱時都有發生，他反覆地試圖伸進我的衣服裡要摸我的身體。於偵查時稱：被告坐在椅子上，我站在他椅子旁邊，被告將我往他身上拉，一隻手拉著我，另一隻手從我的領口伸進衣服內，有伸進內衣裡面摸我的胸部，我一直跟他說不要，他繼續摸我的胸部幾秒後，我有稍微掙脫，他才沒有摸到。但法官根據女子翌日前往臺中醫院驗傷，就其胸部所採檢出之男性染色體，與洪男並不吻合，有警政署刑事警察局鑑定書可參，因此洪男是否涉有上開強制猥褻犯意，即有疑義。台中地院法官9月19日將女子自訴之聲請裁定駁回。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110