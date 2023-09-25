新光三越Diamond Towers「最美咖啡廳」開箱！9大餐廳美食優惠曝

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東區最美勺日咖啡廳插旗新光三越Diamond Towers鑽石塔，開出第三間Let’s Go店型，果然美出新高度！隱室工作室操刀空間設計，延續品牌溫潤木質色家具搭配奶油色調，結合池坊與法式花藝前衛風格聞名的PM Flower花藝作品「凝」，在有如鑽石切面的大片玻璃落地窗前，以樹藤纏繞聚集、搭配雲霧感的煙霧樹高掛樑頂，成絕美拍照打卡點。
獨家販售特別選用極低乳糖奶油製作的288層超酥脆「散步系法式千層」，開幕期間還推出「聖多諾黑小花園法式千層」限定口味，限時販售15天；另主打「焦糖爆米花咖啡法式千層」，還有香橙葡萄柚、西洋梨鐵觀音、巧克力香蕉與芒果阿薩姆等水果口味。
選用法國進口奶油打造的勺日招牌可頌鬆餅，則轉化成隨手入口的輕巧小可鬆（Go Go Croffle）尺寸，共有藍莓乳酪、抹茶紅豆＋米香、檸檬香柚及台味鹹蛋黃肉鬆4種口味。人氣必點的可頌鬆餅堡，除了經典款鮪魚蛋沙拉口味，更獨賣新上市口味花生燻雞可頌鬆餅堡。
勺日新光Let’s Go店9月28日起，開幕好禮雙重送，凡到店消費即贈「勺日生活風格貼紙」；消費滿600元，再送「勺日布質杯墊」，贈品數量有限送完為止。
📌一館3F：德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」
「kafeD 咖啡滴」延續品牌獨特的「包浩斯」設計風格，以簡潔俐落的線條，在鑽石塔內營造出純粹沉靜的享受空間。歡慶東區鑽石塔門市全新開幕，將德國經典年輪蛋糕研發成盤式甜點呈現，全新獨家販售「茫醺綠寶石」和「最近有點芒」2款盤式年輪甜點。
佐以濃醇甜白酒凍與清爽的無籽綠葡萄的「茫醺綠寶石」，搭配以德風健康館的百靈油為靈感來源的百靈油牛奶慕斯，在微醺感中增添特殊胡椒薄荷香氣，建議搭配店內著名散發柑橘和花香的「藝妓精品咖啡」，細緻優雅；典型夏日滋味的「最近有點芒」，以酸甜芒果丁、芒果果醬、椰奶奶酪融合香滑的芒果芭芭露亞，與來自台灣阿里山、以鳳梨、桃李等水果風味為底蘊的「卓武山莊園咖啡」，十分搭襯。
即日起至10月16日止，凡至鑽石塔門市點選任⼀精品咖啡搭配盤式甜點，可獲得代幣1枚，能體驗限定推出「Take Next Coffee Easily｜扭扭蛋決定下一杯喝什麼！」活動，抽取每日限量優惠券 1 張（限下次消費使用），有機會兌換各式精品咖啡、甜點、餐點折價券。
📌一館1F：興波咖啡Simple Kaffa
由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立，曾被評選為「世界最佳50咖啡館」、「亞洲最佳50」雙冠軍。新光三越Diamond Towers鑽石塔以TO GO概念店進駐，搭配「森林-無盡藏」店裝主軸，墨綠色大理石吧台像極了森林裡長滿苔綠的石階，襯著真實樹皮組構的背牆，瀰漫而來的咖啡香味，讓這裡猶如城市裡的綠洲。
慶祝試營運，獨家設計2款飲品與甜品，全新「東加拿鐵」，還有鹹香流沙與紅豆結合的「蛋黃酥阿芙加朵」，為著名的義式咖啡甜點融入台灣特色。
📌一館4F：精品貝果「好丘」
台灣貝果品牌好丘 Good Cho’s，進駐新光三越Diamond Towers，打造全新濃郁系食感「精品貝果系列」，選用TICCA台灣可可精品豆邀請賽優等獎得主，南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，採用全球極少見的「Tree to Bar」模式，在當地從可可豆採收到完成最終的巧克力成品，實現可可豆最新鮮的風味 和多層次香氣。
滿滿茶香的「伯爵茶巧克力」帶有佛手柑香氣，引出巧克力的熱帶柑橘氣息，搭配清爽乳酪內餡；如同小皇冠般可愛的「栗子蒙布朗」，在軟 Q 貝果體中可品嚐到滑順法式栗子泥與栗子粒，融合帶有木質堅果味的濃郁巧克力，適合搭配奶類飲品；而鋪滿烤糖杏仁片的「香草奶油烤杏仁」，內含香草奶油餡與微苦帶有堅果香氣的巧克力，超適合搭配咖啡，每日限量販售，開幕限定特價每款119元。
📌一館4F：米其林綠星「小小樹食」
蟬聯米其林綠星的「小小樹食」，攜手姊妹品牌「宇宙生煎」，及首次設櫃的甜點果汁吧「Little Tree Juice Club」，一同進駐台北東區新光三越 Diamond Towers，呼應永續精神，循環改造1960年代德國老件的玻璃展示木櫃、重複利用1830年法國櫥櫃作為備餐檯，搭配溫潤採光與植栽，打造親密感十足的慢活概念店。
除了大安店開幕以來的長青菜色，全新菜單包括首次亮相的早午餐「烤甜椒胡桃布拉塔吐司」、「小樹北非燉蛋」，全新開胃菜「火藥桶薯條」、「起司花椒皮蛋捲」、佛陀碗「流口水G飯」、及秋季「青蘋果沙拉」；甜點則推出「法式吐司」、「芭菲杯」等新品。
微小果汁舖Little Tree Juice Club主打當季補充營養的健康果汁及果昔，搭配現烤鬆餅就是下午茶最佳組合；每日製作的限量甜點，包括隱藏小樹布丁、及提拉米蘇杯、檸檬芭芭露亞等新品。還有全台第一間百貨門市的「宇宙生煎」，使用未來食材植物肉，搭配台灣獨家秘制醬汁，打造成不傳統的美味生煎包小吃。
📌二館3F：燒肉中山全新開創「板前中山ITAMAE ZONZEN」
燒肉中山全新開創的板前和牛燒肉品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」，全台首店進駐新光三越Diamond Towers，以「Omakase」無菜單形式，使用A5日本和牛及北海道直送海鮮，在大片落地窗都會美景前，打造和牛板前燒肉料理。
📌二館3F：初魚旗下的無菜單鐵板燒「Ii teppanyaki」
初魚集團旗下創設首間全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」，有別於以往日式風格，主打高檔法式鐵板燒、同樣提供無菜單料理模式，已知將有和牛菲力主菜，搭配各季節性菜色，更重視餐酒搭配；餐價每人2500＋10%元，另加上無酒精與酒精飲品pairing二擇一。
📌二館3F：Summer Flowers夏花餐室印度餐廳
由原米其林餐盤推薦餐廳「想想廚房」主廚Chef Vaz Joseph Elias擔任創辦人，負責餐廳概念規劃及經營管理。店名取自印度著名詩人泰戈爾「生如夏花」，「夏花餐室」以夏日之花盛開的熱情，餐點由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，並偕同調酒師團隊，供應印度各邦貴族佳餚，及咖哩、坦都燒烤及烤餅等午餐，低消每位1200＋10%元、晚餐低消每位1500＋10%元。
📌二館4F：Restaurant「A」Fine Dining
由曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚的黃以倫，chef Alain Huang領軍的頂級餐飲Fine Dining「A」，首季菜單以「Nature Sensation 自然而生：自我對話」為題，以10位台灣傑出的設計工藝家為靈感，融合設計工藝與精緻料理技法。
單層150坪、挑高4米5，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，A ROOM（6～8席VIP包廂）和4席的主廚餐桌（chef’s table）。一般用餐區的午、晚餐定價分別為4850＋10%元和6850＋10%元（菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品），首波座位已搶訂一空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！