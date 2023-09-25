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ChatGPT之父奧特曼來台大談AI未來　強調科技應是推動平等的力量

▲OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）今（25）日訪台出席「人工智慧如何形塑人類未來」大師論壇，現場擠滿人潮。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）今（25）日訪台出席「人工智慧如何形塑人類未來」大師論壇，現場擠滿人潮。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）今（25）日訪台出席「人工智慧如何形塑人類未來」大師論壇，現場擠滿人潮，室內座無虛席，許多民眾已早早預先報名本場論壇，只為一睹ChatGPT之父的風采。奧特曼於會中表示，AGI（通用人工智慧）的發展將一年比一年還要再更令人驚嘆，而科技應該要是推動平等的力量，AI應使人無論貧富貴賤都能享受到良好的教育與醫療。

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永齡基金會與天下雜誌舉辦的大師論壇除了力邀奧特曼進行演講外，同場還邀請到執教於史丹佛大學的吳恩達（Dr. Andrew Ng），以及馬里蘭大學講座教授暨工業人工智慧中心主任李傑（Dr. Jay Lee）等兩位學者。

當吳恩達演講完，主持人邀請奧特曼上台進行爐邊談話時打趣說道「有沒有很像在教室上課」，奧特曼誠懇的點了點頭說「確實，他是我大學教授，剛剛確實很像回到學校上課一樣」，此話一出，台下觀眾哄堂大笑。

奧特曼隨後向台下觀眾簡短地打了招呼，並表示這次是自己第3次訪台，這次待的時間很短，但目前為止在這裡的時光都很開心。

接著進入正題表示，他認為AI將掀起大規模且正向的變革，人們在每次科技變革時，總是不斷擔心科技會威脅到自己的工作，但事實上人類對新事物的渴望以及創意是無限的，「我們會找到很棒的事情去做」，像是ChatGPT問世，成為人們的AI工具，幫助他們在工作時能更有效率、有更好的表現，「每次科技掀起一陣天搖地動時，看起來都有點可怕，但事實上很多事都比我們的想像中發展得更好！」

奧特曼相信AGI（通用人工智慧）的時代很快就會來臨，其發展將一年比一年還要再更令人驚嘆。他提到，犯錯是一定的，新的科技總有失誤，能做的就是降低科技帶來的風險，當有新科技誕生時，人們運用的方式總是超乎想像，科技公司一次次修正錯誤，大家都想要更好的科技系統，這就是為什麼GPT-4的錯誤比GPT-3少，GPT-N的缺陷一定會再更少。

他強調，全球社會擁有強大的體系，讓人們能夠不斷複製成功的經驗，但事情的發展總會遇到錯誤、受到干擾，這就是學習，以及等待時機的重要性，且大家必須集結在一起，思考如何應對科技風險，其中，科技產業要去思考法規問題，法規在許多方面都是有幫助的，像是因為相信飛機足夠安全而選擇搭乘，是由於飛機製造與飛行皆遵循法規，科技也應是如此。

此外，奧特曼表示，科技應該要是推動平等的力量，AI使人無論貧富貴賤都能享受到良好的教育與醫療，這就是為什麼當初OpenAI是以非營利組織的形式成立，不管是一項科技還是AI，都不該是少數人或由少數公司獨佔，它應該要是普遍的帶給社會貢獻。

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