人物／OpenAI執行長奧特曼來了！一窺ChatGPT之父的矛盾與盼望

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奧特曼自小學習寫程式碼，8歲已能成功拆解、組裝Mac電腦，曾在史丹福大學就讀兩年電腦科學後，選擇輟學一腳踏進矽谷世界創業。過去他曾在2014年被Y Combinator創辦人格雷厄姆（Paul Graham）欽點接手YC的總裁之位，當時社群當道，矽谷一窩蜂展開社群創業潮，他卻對AI的來臨深信不疑，選擇將錢投入生物技術、AI等硬科技公司。
奧特曼信奉「末日論」，他認為「致命的合成病毒、攻擊人類的AI、核能戰爭」可能發生，自己是在為生存做準備，不僅如此，他盼望的科技要能回饋社會，而不是由少數人或公司獨佔。為對抗Google等AI科技大廠，奧特曼在淡出YC後，和想上火星的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一同在2015年創立非營利組織「Open AI」，成立原因雖然高尚，但起步並不順遂，甚至一度瀕臨裁員，在決定以大型語言模型（LLM）為Open AI發展方向後，卻造成資金黑洞，連帶影響內部進展，與馬斯克也因關係日漸緊繃，最終分道揚鑣。
掰了馬斯克，高層決定在2019年轉為營利公司，並在微軟執行長薩蒂亞納德拉（Satya Nadella）以10億美元投資展開與之的合作關係後，OpenAI才得以續命。奧特曼此舉卻也引發馬斯克的大力抨擊，回顧剛成立時，OpenAI稱公司不在乎盈利與否，只在乎其所開發的技術是否有益於人類，如今卻被微軟掌控，封閉且以利潤至上。
在OpenAI用49%股份換取微軟高達130億美元的總投資後，質疑OpenAI背棄使命的聲音更是蜂擁而至。奧特曼曾回應，他早年職業生涯的報酬早已讓他實現財富自由，經營OpenAI絕非金錢誘因，微軟非常尊重OpenAI的使命，投資者的利潤皆有設定上限，最多獲得7到100倍不等的報酬，超過上限的所有利潤將皆回歸OpenAI非營利機構。
OpenAI自成立以來，開發DALL.E和ChatGPT兩大生成式AI，其中，ChatGPT引爆新時代科技浪潮，公司身價也水漲船高逼近300億美元。奧特曼OpenAI起初是為科技民主化而生，如今卻也引發人們對AI威脅的憂慮，更有人擔心其商業化的做法恐使AI發展覆水難收，對此，他指出即使未來某一天，GPT的發展超乎人類預期，他手中也握有終止開關，能立即停止運作。
從過去奧特曼的行為與言談當中，能一覽他對AI的信仰與造福社會的初衷，然而，卻也能窺見他的矛盾與掙扎。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾表示，ChatGPT的問世，是人工智能領域的「iPhone時刻」，約莫在16年前，賈伯斯（Steve Jobs）向世界發表初代iPhone，正式撬開了移動互聯網的大門，而同樣的科技聚光燈如今也重重打在奥特曼身上。