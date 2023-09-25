亞運現場／拚到虛脫的意志力連中國觀眾都圈粉 連珍羚的奪金故事
台灣柔道一姊連珍羚辦到了！她在杭州亞運女子57公斤級拿下金牌，奪下生涯在國際綜合性運動會首面金牌，賽後她也激動淚崩，「很不真實！很像一場夢！」
特派記者廖聿偉/杭州報導
連珍羚生涯曾三度站上亞運舞台，2014年仁川亞運拚到右手脫臼，2010、2018年則拿下銅牌，但兩次奧運都無功而返，上屆東京奧運更是首輪就爆冷出局，讓她一度萌生退意。
為何在亞、奧運金牌總是差臨門一腳? 連珍羚回應，體力不好、續航力不足一直是致命傷，加上年紀漸長，要維持滿滿的電力並不容易。
本屆亞運連珍羚前兩輪用「閃電戰」，分別只用了104秒、45秒就擊潰對手，但進入四強後對手實力倍增，碰上中國強敵蔡琪，兩人鏖戰了8分45秒才分勝負。
連珍羚也坦言，「已經快虛脫！靠意志力硬撐。聽到場邊教練不斷鼓勵我，才挺過最煎熬的時刻。」
35歲的連珍羚能克服體能劣勢摘金，拚戰精神連現場的中國觀眾都鼓勵歡呼，她說，「這面金牌對我而言意義非凡，當時很多人都質疑我為何要繼續，也認為必須要服老，畢竟新人輩出，要繼續在這個舞台上奮鬥並不容易。但如今我做到了，很感謝自己的堅持和執著。」
🔥完整賽稿 連珍羚奪本屆第二金