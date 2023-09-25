亞運現場／哭了！連珍羚擊敗日本勁敵 柔道中華隊第二面金牌出爐
台灣柔道一姊連珍羚第四度叩關亞運總算達到生涯巔峰，她在冠軍賽碰上日本玉置桃，這次快意報仇，在黃金加時賽逼迫對手吞下第三張指導，驚險獲勝，拿下生涯首面亞運金牌，也是本屆中華隊第二面。
特派記者廖聿偉/杭州報導
長年旅日發展的連珍羚對於日本選手並不陌生，但對戰玉置桃卻總是居於下風，生涯5次交手全敗，且三度是在冠軍賽鎩羽；冤家路窄，兩人又在亞運金牌戰對決，但這次贏家是連珍羚。
連珍羚生涯曾三度站上亞運舞台，2014年仁川亞運拚到右手脫臼，2010、2018年則拿下銅牌，本次挺進金牌戰，也篤定將獎牌成色提高一階，寫下生涯新紀錄。
身為台灣首位旅日柔道職業選手，連珍羚生涯戰功彪炳，包括成為台灣第一位在柔道大獎賽和大滿貫賽都奪金的選手，可惜獨缺一面綜合性國際賽亞、奧運金牌，尤其上屆東京奧運第一輪就爆冷被淘汰，也讓她大受打擊，一度萌生退休念頭。
經過一段時間的心情沉澱，連珍羚決定再拚一次，本次亞運會勢如破竹，16強和8強分別只用了104秒、45秒就擊潰對手；而在4強賽碰上中國強敵蔡琪，在全場一面倒的替地主選手的加油聲中，仍頂住壓力，在黃金計分賽中，脫穎而出，拿下金牌戰門票，攀上生涯顛峰。
35歲的連珍羚預料將不會再參加亞運，本屆可能成為亞運告別作。但連珍羚還不會停下腳步，明年巴黎奧運將是她生涯最重要的一戰。
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