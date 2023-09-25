亞運現場／金牌秘密竟是「用日本打敗日本」 連珍羚終於贏玉置桃
過去五次與日本名將玉置桃對決，連珍羚不僅全部吞敗，還有三次在金牌戰失利，不過首勝來的正是時候，連珍羚在亞運金牌戰完美復仇，奪下生涯最重大的勝利，而「用日本打敗日本」成為奪金秘訣。
特派記者廖聿偉/杭州報導
在日本職業隊發展的連珍羚，其實與玉置桃非常熟悉，雙方不僅就有機會在小比賽中過招，生涯分別在2015亞洲盃金牌戰、2017大阪大滿貫銅牌戰、2019大阪大滿貫金牌戰、2021塔什干大滿貫金牌戰和2022亞洲錦標賽四強戰，五度交手，但連珍羚都是輸家。
亞運金牌戰雙方交手，實力接近，一直到黃金加時賽，連珍羚才以反摔獲得半勝，驚險拿下金牌。連珍羚說，「過去都一直輸她，因此賽前也做了很多準備，但在這麼大的舞台獲勝，還是不可置信。」
談到勝利的秘訣，連珍羚說，其實關鍵是日本教練高市賢悟的提點，「亞運前夕到日本移地訓練一個月，高市賢悟教練給我很多建議，更了解如何在比賽中去迎戰玉置桃。」
教練蔡宜芳也認為，高市賢悟的指導非常關鍵，同時連珍羚的確也做了很多改變，即使已經35歲了，還是嘗試很多以往不擅長的動作，並在比賽中發揮出來，非常不容易。
最後蔡宜芳也強調，「願意改變、接受失敗的選手，才是最可怕的！」
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