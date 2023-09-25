侯友宜拋「第三胎補助百萬」 去年三寶媽破萬人！預算至少要百億
國民黨總統參選人侯友宜稍早拋出救少子化三大政見，其中第三項政見提出，「三胎家庭，房屋補貼」，只要生第3胎（含）以上，夫妻一生一次百萬元補貼，可以用在購屋、租屋、換屋上，不過，若依照2022年嬰兒出生數量估算，共有1萬6952人生了3胎（含）以上，以一家庭補貼100萬估算，恐要花上169.5億元，佔明年度少子女化對策預算的十五分之一。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天提出救少子化三大政見，包含「補助凍卵、保障生育」、「提高育嬰、留職停薪津貼」、「三胎家庭，房屋補貼」，其中補助凍卵方面，侯友宜估算，約花費9億元預算。
針對「三胎家庭，房屋補貼」，侯友宜說，只要生第3胎（含）以上，夫妻一生一次補貼百萬，且購屋、換屋、租金補貼都可以使用，不過，如果是排富總額所得稅率沒有達到30%，或名下有房地產，就不能享有此補貼，但允許一屋換一屋。
根據內政部公開資料顯示，2022年中，有1萬2768人生了3胎，有2976人生第四胎，有778人生第五胎，有274人生第六胎，有94人生第七胎，有34人生第8胎，有28人生9胎以上，共計有1萬6952人符合資格，如果以一家庭補貼100萬，且這些人都符合排富條款情況大致估算，如果侯友宜政見兌現，恐要花上約169.5億元，金額相當龐大，佔2024年總預算中，少子女化對策整體預算1201億的十五分之一。