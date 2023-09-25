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MOMO壽喜燒推「鹿兒島A4和牛」搭握壽司吃到飽　拚和牛涮滿千折百

▲日本三澧企業25年週年慶，MO-MO-PARADISE壽喜燒「日本鹿兒島A4和牛祭」，黑毛和牛壽喜燒吃到飽，炙燒和牛握壽司也無限量供應，力拚王品「和牛涮」滿千折百優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本三澧企業25年週年慶，MO-MO-PARADISE壽喜燒「日本鹿兒島A4和牛祭」，黑毛和牛壽喜燒吃到飽，炙燒和牛握壽司也無限量供應，力拚王品「和牛涮」滿千折百優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肉肉控不能錯過！日本三澧企業25年週年慶，MO-MO-PARADISE壽喜燒推出「日本鹿兒島A4和牛祭」，不只選用柔軟且肉汁飽滿的黑毛和牛前腿肉，片片大理石紋感的均勻油花和牛可以壽喜燒吃到飽，還有「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司也無限量供應，力拚王品「和牛涮」滿千折百優惠活動。

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日本三澧企業自1998年將BELLINI CAFFE義式料理引進台灣，至今滿25年；連壽喜燒MO-MO-PARADISE也在台長達20週年，圈粉無數。歡慶三澧企業25週年，MO-MO-PARADIS特別推出「日本鹿兒島A4黑毛和牛祭吃到飽」！嚴選出口A4～A5級正宗日本黑毛和牛專業品牌Akune Gold，至今已出口全球30多個國家和地區，其黑毛和牛可是曾榮獲「2022年世界牛排挑戰賽全球冠軍」殊榮的得獎和牛。

▲MO-MO-PARADISE「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MO-MO-PARADISE推出「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
由三澧餐飲集團總經理親自飛往日本挑選，決定選用來自日本鹿兒島阿久根市的Akune屠宰廠，在茂密森林、潔淨空氣和泉水的優越地理環境，飼養的健康和牛，所出產A4～A5等級的正宗日本黑毛和牛，大方回饋消費者推出「日本鹿兒島A4黑毛和牛祭吃到飽」活動。

▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」擁有大理石紋感的均勻油花，肉質鮮紅、脂肪分佈平衡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」擁有大理石紋感的均勻油花，肉質鮮紅、脂肪分佈平衡。（圖／記者蕭涵云攝）
特別限定黑毛和牛柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，片片大理石紋感的均勻油花，看得出肉質鮮紅、脂肪分佈平衡，簡單在壽喜燒鍋中輕輕涮燙，入口就散發油脂香氣，一口咬下甜美肉汁和軟嫩口感，讓人忍不住一口接一口。

▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司也能吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司也能吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽一次能品嚐2種鍋底，壽喜燒和涮涮鍋全都必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽一次能品嚐2種鍋底，壽喜燒和涮涮鍋全都必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
這次還能一次品嚐到兩種湯底，除了壽喜燒、涮涮鍋，也提供辛味增鍋、豚骨鍋或蕃茄鮮蔬鍋選擇。除了日本鹿兒島A4黑毛和牛吃到飽，還有澳洲低脂牛肩胛肉、美國上選牛胸肉、國產認證梅花豬肉等肉品無限供應；MO-MO-PARADISE還特別打造「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司，帶有油脂焦香的和牛肉包覆著香Q越光米飯，竟然也讓大家吃到飽。

▲「泡菜豚肉豆乳冷麵」溫潤風味帶有一點點微辣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「泡菜豚肉豆乳冷麵」溫潤風味帶有一點點微辣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MO-MO-PARADISE「英式焦糖布丁」，是大人系苦甜口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MO-MO-PARADISE「英式焦糖布丁」，是大人系苦甜口味。（圖／記者蕭涵云攝）
主食則將泡菜豚肉拌入人氣辛味增，搭配豆乳湯底溫潤清爽又微辣的「泡菜豚肉豆乳冷麵」，當然也是無限供應。最後別錯過飯後甜點，推薦「英式焦糖布丁」，充滿蛋香的軟嫩布丁搭配微苦焦糖，是大人系的完美結尾。9月27日至11月15日長達50天，MO-MO-PARADISE祭出「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽，每人1580元＋10%。

▲▲王品和牛涮再宣布無壓「狂涮3小時」活動，加碼供應至6月底，大台北4間門店加碼宵夜場吃到11點。鯛魚燒更聯名國民零食乖乖，推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」口味無限享用。（圖／王品集團提供）
▲王品和牛涮即日起至9月28日，對中身分證享「滿千折百」加碼優惠。（圖／王品集團提供）
而王品集團旗下「和牛涮」9月插旗苗栗尚順育樂世界，歡慶開幕加碼優惠，只要身分證字號為「K」開頭、或戶籍地為「苗栗」，即日起至9月28日，到「和牛涮」全台門店開涮，結帳時出示證件享「滿千折百」優惠。

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