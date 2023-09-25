MOMO壽喜燒推「鹿兒島A4和牛」搭握壽司吃到飽 拚和牛涮滿千折百
肉肉控不能錯過！日本三澧企業25年週年慶，MO-MO-PARADISE壽喜燒推出「日本鹿兒島A4和牛祭」，不只選用柔軟且肉汁飽滿的黑毛和牛前腿肉，片片大理石紋感的均勻油花和牛可以壽喜燒吃到飽，還有「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司也無限量供應，力拚王品「和牛涮」滿千折百優惠活動。
記者蕭涵云/綜合報導
日本三澧企業自1998年將BELLINI CAFFE義式料理引進台灣，至今滿25年；連壽喜燒MO-MO-PARADISE也在台長達20週年，圈粉無數。歡慶三澧企業25週年，MO-MO-PARADIS特別推出「日本鹿兒島A4黑毛和牛祭吃到飽」！嚴選出口A4～A5級正宗日本黑毛和牛專業品牌Akune Gold，至今已出口全球30多個國家和地區，其黑毛和牛可是曾榮獲「2022年世界牛排挑戰賽全球冠軍」殊榮的得獎和牛。
由三澧餐飲集團總經理親自飛往日本挑選，決定選用來自日本鹿兒島阿久根市的Akune屠宰廠，在茂密森林、潔淨空氣和泉水的優越地理環境，飼養的健康和牛，所出產A4～A5等級的正宗日本黑毛和牛，大方回饋消費者推出「日本鹿兒島A4黑毛和牛祭吃到飽」活動。
特別限定黑毛和牛柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，片片大理石紋感的均勻油花，看得出肉質鮮紅、脂肪分佈平衡，簡單在壽喜燒鍋中輕輕涮燙，入口就散發油脂香氣，一口咬下甜美肉汁和軟嫩口感，讓人忍不住一口接一口。
這次還能一次品嚐到兩種湯底，除了壽喜燒、涮涮鍋，也提供辛味增鍋、豚骨鍋或蕃茄鮮蔬鍋選擇。除了日本鹿兒島A4黑毛和牛吃到飽，還有澳洲低脂牛肩胛肉、美國上選牛胸肉、國產認證梅花豬肉等肉品無限供應；MO-MO-PARADISE還特別打造「日本鹿兒島A4黑毛和牛」炙燒和牛握壽司，帶有油脂焦香的和牛肉包覆著香Q越光米飯，竟然也讓大家吃到飽。
主食則將泡菜豚肉拌入人氣辛味增，搭配豆乳湯底溫潤清爽又微辣的「泡菜豚肉豆乳冷麵」，當然也是無限供應。最後別錯過飯後甜點，推薦「英式焦糖布丁」，充滿蛋香的軟嫩布丁搭配微苦焦糖，是大人系的完美結尾。9月27日至11月15日長達50天，MO-MO-PARADISE祭出「日本鹿兒島A4黑毛和牛」吃到飽，每人1580元＋10%。
而王品集團旗下「和牛涮」9月插旗苗栗尚順育樂世界，歡慶開幕加碼優惠，只要身分證字號為「K」開頭、或戶籍地為「苗栗」，即日起至9月28日，到「和牛涮」全台門店開涮，結帳時出示證件享「滿千折百」優惠。