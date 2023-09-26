亞運獨家／驚！中華隊馬術未來之星賴芷旻被迫棄賽　原因竟是EVA

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EVA全稱是馬病毒性動脈炎（Equine viral arteritis，簡稱EVA），是由馬動脈炎病毒引起，也是一種馬類的常見疾病。若病況嚴重，可能引起馬體溫上升，步伐僵硬等症狀。而根據《中華人民共和國進境動物檢疫疫病名錄》規定，此類為二類動物傳染病，所以才會不准入境。
教練呂志耀教練強調，賴芷旻的馬狀況都很正常，之前檢驗都呈現陰性，未料在比賽前夕突然病發，才會措手不及，全隊都很難過。而EVA檢驗認定其實是依照各國法規，許多歐洲國家不會把EVA列入傳染病名冊，仍可以正常出賽，但主辦方認定不合格，本次不只有台灣，還有2、3個國家有這樣的狀況。
其實本次中華隊有事先未雨綢繆，準備了4匹馬，大部分的國家都只有準備3匹。中華隊即使發生突發狀況，仍可由葉繡華、張玉潔和黃駿傑正常出賽，只是賴芷旻因為馬匹關係，只能被迫棄賽，相當可惜。
呂志耀透露，賴芷旻是本屆最被看好的選手，她近年在歐洲賽場多次擠進前3名，也是團體賽重要的成員之一。本次少了賴芷旻，其他三名成員也已有共識要更拚，還是希望能拿下獎牌。
本屆中華隊由「馬術天后」葉繡華領軍，她曾在2014年仁川亞運會奪銅，雖然她已經46歲，但對於馬匹的掌控度已經爐火純青，有望替中華隊再拚一面獎牌。
至於無緣參賽的賴芷旻，雖錯過生涯首度亞運，但她年僅20歲初頭，未來發展仍不可限量。