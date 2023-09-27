亞運獨家／中華隊無故被阻擋遭扣分吃悶虧 主辦單位還選手清白

我是廣告 請繼續往下閱讀
未料中華隊第二位上場的資深選手張玉潔出場前，不明原因遭場邊賽務監委阻擋，等上場時裁判已經搖鈴，搖鈴後的45秒就必須進入比賽場內，讓張玉潔措手不及，節奏大亂，還因為未在45秒內進場而被扣分，最終拿下61.412分，表現不如預期。
教練呂志耀賽後回應，「非常傻眼！正常來說，選手能在比賽場外繞行一圈，等搖鈴後再從容進場比賽，但場邊人員無故阻擋，讓我們少了近2分鐘，不僅馬無法適應，可能也影響張玉潔的情緒，表現失常。」
呂志耀說，「光是延遲入場就會被扣0.5%的分數，加上選手情緒上和馬匹的適應問題，損失很多隱形分數，非常可惜。」呂志耀說，中華隊吃了一記悶棍。
38歲的張玉潔是超級學霸，她擁有牛津大學化學博士的高學歷，卻放棄高薪工作，投入馬術訓練，亞運前夕更暫停工作，全心投入，家人也組成後援會到現場應援，高喊「張玉潔加油！」
所幸經過中華民國馬術協會的努力，最後申訴成功，補回中華隊損失的分數，雖仍與獎牌擦肩而過，但仍比上屆第8進步許多。
馬術協會透露，「由於本次大會沒有申訴管道，所以協會花了超過5小時再溝通，最後只好搬出國際馬術協會的規則引述；很開心大會也接受我們的申訴，把不足的分數彌補回來。」
本場團體賽，中華隊第三位上場的是「馬術天后」葉繡華，雖然他上月才開刀動了頸椎手術，但仍克服身體不適，拿下67.088分，也是本屆中華隊最佳。她表示，「當時一度手感到麻痺、沒知覺，幸好在國訓醫療團隊的努力下，才能用最短的時間痊癒。雖然比賽時仍有些不適，但騎馬不只是靠手臂，還要運用其他部位，這次亞運很特別，有種打掉重練的感覺。」
🔥亞運獨家／中華隊馬術未來之星賴芷旻被迫棄賽 原因竟是血液疾病
🔥亞運現場／馬的身體受不了！亞運比賽破天荒暫停一小時