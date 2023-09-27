亞運棒球／林凱威中職出賽卻被狂噓！主播說出一句話讓球迷炸鍋

亞運獨家／中華隊無故被阻擋遭扣分吃悶虧 主辦單位還選手清白

▲「馬術天后」葉繡華雖上月才開刀動了頸椎手術，但仍克服身體不適，拿下67.088分，也是本屆中華隊最佳。選手提供
▲「馬術天后」葉繡華雖上月才開刀動了頸椎手術，但仍克服身體不適，拿下67.088分，也是本屆中華隊最佳。選手提供

特派記者廖聿偉/杭州報導

2022年杭州亞運馬術賽事展開，中華隊在馬場馬術個人賽資格賽暨團體賽，最終以總分193.412，排名第6。但本場比賽卻爆發意外插曲，中華女將張玉潔進場時遭場邊賽務監委阻擋，導致進場時間過慢，遭到扣分，但大會卻沒有申訴管道，呂志耀也形容，「中華隊吃了一記悶棍！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊本次狀況連連，備受期待的年輕新秀則因為馬匹感染血液疾病EVA，被迫退賽。不過初登亞運殿堂的黃駿傑，雖賽前緊張到手發抖，但上了場展現抗壓力，表現驚艷，拿下64.912分。


▲初登亞運殿堂的黃駿傑表現驚艷，拿下64.912分，被評為超水準演出。選手提供
▲初登亞運殿堂的黃駿傑表現驚艷，拿下64.912分，被評為超水準演出。選手提供
未料中華隊第二位上場的資深選手張玉潔出場前，不明原因遭場邊賽務監委阻擋，等上場時裁判已經搖鈴，搖鈴後的45秒就必須進入比賽場內，讓張玉潔措手不及，節奏大亂，還因為未在45秒內進場而被扣分，最終拿下61.412分，表現不如預期。

教練呂志耀賽後回應，「非常傻眼！正常來說，選手能在比賽場外繞行一圈，等搖鈴後再從容進場比賽，但場邊人員無故阻擋，讓我們少了近2分鐘，不僅馬無法適應，可能也影響張玉潔的情緒，表現失常。」

呂志耀說，「光是延遲入場就會被扣0.5%的分數，加上選手情緒上和馬匹的適應問題，損失很多隱形分數，非常可惜。」呂志耀說，中華隊吃了一記悶棍。

38歲的張玉潔是超級學霸，她擁有牛津大學化學博士的高學歷，卻放棄高薪工作，投入馬術訓練，亞運前夕更暫停工作，全心投入，家人也組成後援會到現場應援，高喊「張玉潔加油！」

▲張玉潔家人也組成後援會到現場應援，無奈卻因為大會的疏失，讓她表現失常。特派記者廖聿偉攝
▲張玉潔家人也組成後援會到現場應援，無奈卻因為大會的疏失，讓她表現失常。特派記者廖聿偉攝
所幸經過中華民國馬術協會的努力，最後申訴成功，補回中華隊損失的分數，雖仍與獎牌擦肩而過，但仍比上屆第8進步許多。

馬術協會透露，「由於本次大會沒有申訴管道，所以協會花了超過5小時再溝通，最後只好搬出國際馬術協會的規則引述；很開心大會也接受我們的申訴，把不足的分數彌補回來。」

本場團體賽，中華隊第三位上場的是「馬術天后」葉繡華，雖然他上月才開刀動了頸椎手術，但仍克服身體不適，拿下67.088分，也是本屆中華隊最佳。她表示，「當時一度手感到麻痺、沒知覺，幸好在國訓醫療團隊的努力下，才能用最短的時間痊癒。雖然比賽時仍有些不適，但騎馬不只是靠手臂，還要運用其他部位，這次亞運很特別，有種打掉重練的感覺。」

🔥亞運獨家／中華隊馬術未來之星賴芷旻被迫棄賽　原因竟是血液疾病

▲中華女將張玉潔進場時遭場邊賽務監委阻擋，導致進場時間過慢，遭到扣分，最終申訴失敗。教練提供
▲中華女將張玉潔進場時遭場邊賽務監委阻擋，導致進場時間過慢，遭到扣分，所幸最終成功補回分數。教練提供
▲桐廬縣下午溫度飆破31度，杭州亞運馬術暫停約一小時，非常罕見。記者廖聿偉攝
▲桐廬縣下午溫度飆破31度，杭州亞運馬術暫停約一小時，非常罕見。記者廖聿偉攝
🔥亞運現場／馬的身體受不了！亞運比賽破天荒暫停一小時

亞運現場／馬的身體受不了！亞運比賽破天荒暫停一小時

亞運獨家／中華隊馬術未來之星賴芷旻被迫棄賽　原因竟是血液疾病

9/25亞運成績統計／連珍羚接力摘金　中華隊2金1銀3銅、排名第8

亞運現場／奪牌率100%與坎坷逆境　楊勇緯與連珍羚的迥異生涯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞