亞運現場／馬的身體受不了！亞運比賽破天荒暫停一小時
杭州亞運馬術賽事今(26日)全面啟動，首日將舉行馬場馬術個人賽資格賽暨團體賽，但卻因為天氣太熱，被迫暫停一小時，也是亞運史上罕見的情況。而目前中華隊共有2名選手出賽，黃駿傑拿下64.912分，暫居第12，張玉潔61.412分，排名第15，「馬術天后」葉繡華則尚未出賽。至於備受期待的年輕新秀賴芷旻則因為馬匹感染血液疾病EVA，被迫退賽。
特派記者廖聿偉/杭州報導
桐廬縣下午溫度飆破31度，體感溫度約37度，根據馬術規則指出，只要暑熱壓力指數（WBGT）超過32度，比賽就可能暫停或延期，今下午主辦方就因為擔心馬的身體受不了高溫，影響比賽的公平性，決定暫停一小時。
馬術是亞、奧運唯一動物與人共同出征的比賽，也是唯一不分男女的運動項目，中華馬術隊幾乎每年都會派人參加亞、奧運，上一次奪牌是在2014年仁川亞運。
本次杭州亞運馬術比賽在桐廬馬術中心舉行，距離亞運村約100公里，此場館是為了亞運會特別興建，佔地面積約730畝（另租150畝臨時用地作為越野賽道），總建築面積約5.2萬平方公尺。
此作馬場非常頂級，不僅佔地面積廣闊，裡面還設有超過200個高級馬廄，每批馬都有約16平方公尺的「單人房」，且都安裝隔音設備，還有控溫系統。另外還有設置馬醫院，可說是馬的天堂。
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