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連珍羚奪亞運第2金！東奧上訴成功　「一塊亞運金牌」她拼13年

▲中華隊柔道比賽接連在2022年杭州亞運開出好成績，繼楊勇緯日前拿下金牌之後，35歲女將連珍羚也成功摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊柔道比賽接連在2022年杭州亞運開出好成績，繼楊勇緯日前拿下金牌之後，35歲女將連珍羚也成功摘下金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

中華隊柔道比賽接連在2022年杭州亞運開出好成績，繼楊勇緯日前拿下金牌之後，35歲女將連珍羚也成功摘下金牌，成為台灣這次杭州亞運的第2面金牌，賽後連珍羚也跟楊勇緯一樣留下淚水，但對兩人的意義來說可以說是大不相同。知名球評「體育大叔」就在臉書分享連珍羚的背後故事，相當動人。

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體育大叔表示「35歲的柔道女將連珍羚在杭州亞運拿到台灣的第2面金牌，和楊勇緯一樣，在奪金瞬間也是喜極而泣，而這個畫面，讓我想到2年前的東京奧運，當時東京奧運對連珍羚來說是非常重要的比賽，她從大學就開始到日本發展，是台灣第1位旅日的柔道女將」。

「旅日多年，連珍羚已是日本小松會社女子柔道隊的隊長，小松會社是超過百年歷史的老企業，2018年亞運，連珍羚即使不是在日本出賽，小松會社仍動員雅加達分公司大批員工，到場替她加油。2016年的里約奧運，連珍羚拿到了第5名，創下當時台灣選手在奧運柔道項目的最佳成績，但仍然沒有拿到獎牌，相當可惜」。

▲柔道女王連珍羚在東京奧運57量級與獎牌擦肩。（體育署提供）
▲柔道女王連珍羚在2年前東京奧運57公斤量級16強出局，流下傷心的淚水。（體育署提供）
體育大叔提到「連珍羚決定在東京奧運再拚一次，除了想奪牌，她也想在日本這個半主場圓了奪牌夢想，但是因為疫情緣故，比賽採取閉門舉行，松會社沒有辦法動員大批員工到場替連珍羚加油，而連珍羚的表現也很失常，意外的在16強賽就出局，讓當時的她在場上留下傷心的淚水」。

「經過東奧之後，雖然連珍羚一度考慮退休，但因為不甘心，下定決心為了杭州亞運再拼一次，果然一舉得金」然而這也是連珍羚自2010年開始，參加第四次亞運，過往亞運最佳成績只有銅牌，這次終於奪下金牌，整整拼勁13年，令人動容。體育大叔說「今天，連珍羚再次在場上流下了淚水，但和2年前在東京夢想破碎、不甘心的淚水不一樣，這次連珍羚流下的，是達成夢想、開心的淚水，也是閃閃發光的淚水。」

而連珍羚賽後也表示「看到楊勇緯奪金時爆哭，我還想說有這麼誇張嗎？結果自己拿了金牌也淚崩，才知道情緒一來，完全擋不住」連珍羚也讚楊勇緯謙遜、不自傲「楊勇緯是我繼續比賽的動力之一，他不斷的替柔道努力，讓國人看到我們柔道，也激勵了我再拚一次，很感謝他」。

▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖/特派記者葉政勳攝）

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