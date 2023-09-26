連珍羚奪亞運第2金！東奧上訴成功　「一塊亞運金牌」她拼13年

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「旅日多年，連珍羚已是日本小松會社女子柔道隊的隊長，小松會社是超過百年歷史的老企業，2018年亞運，連珍羚即使不是在日本出賽，小松會社仍動員雅加達分公司大批員工，到場替她加油。2016年的里約奧運，連珍羚拿到了第5名，創下當時台灣選手在奧運柔道項目的最佳成績，但仍然沒有拿到獎牌，相當可惜」。
體育大叔提到「連珍羚決定在東京奧運再拚一次，除了想奪牌，她也想在日本這個半主場圓了奪牌夢想，但是因為疫情緣故，比賽採取閉門舉行，松會社沒有辦法動員大批員工到場替連珍羚加油，而連珍羚的表現也很失常，意外的在16強賽就出局，讓當時的她在場上留下傷心的淚水」。
「經過東奧之後，雖然連珍羚一度考慮退休，但因為不甘心，下定決心為了杭州亞運再拼一次，果然一舉得金」然而這也是連珍羚自2010年開始，參加第四次亞運，過往亞運最佳成績只有銅牌，這次終於奪下金牌，整整拼勁13年，令人動容。體育大叔說「今天，連珍羚再次在場上流下了淚水，但和2年前在東京夢想破碎、不甘心的淚水不一樣，這次連珍羚流下的，是達成夢想、開心的淚水，也是閃閃發光的淚水。」
而連珍羚賽後也表示「看到楊勇緯奪金時爆哭，我還想說有這麼誇張嗎？結果自己拿了金牌也淚崩，才知道情緒一來，完全擋不住」連珍羚也讚楊勇緯謙遜、不自傲「楊勇緯是我繼續比賽的動力之一，他不斷的替柔道努力，讓國人看到我們柔道，也激勵了我再拚一次，很感謝他」。
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