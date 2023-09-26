7-11超猛開架賣iPhone 15！整排新機「還有芭比粉」 官方揭真相
蘋果iPhone 15系列新機日前正式在全台開賣，不少果粉都已經拿到新機，然而一般來說，購買手機當然要去電信行或者是去品牌直營店，你能想像在超商也能買到最新iPhone 15嗎？近日就有網友分享自己去逛7-11時，意外看到有門市竟然在架上擺出iPhone 15的新機，甚至連最夯色「芭比粉」都現身，貼文引起熱議，官方也做出解釋了。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「閨蜜前幾天去逛7-11的時候看到iPhone 15現貨，現在超商真的是很跟潮流耶！」只見貼出的照片，一整排iPhone 15系列新機就直接放在架上，而其中第一支還是在iPhone 15基本款系列最夯的「芭比粉色」，讓人不敢相信超商會販售3C實體機。
貼文曝光後，引起網友熱議「結果打開是i15造型巧克力？」、「會不會只是個巧克力還是什麼的」、「有問過店員，說是人家預購的」、「這被偷走應該會哭死吧，感覺不要放在公開場合」、「感覺應該是空盒促銷吧，我記得7-11有開預購iPhone 15沒錯」、「好猛喔，7-11也開始賣手機了喔？」
而對於該圖是否為真，《NOWnews》記者也詢問7-11，官方表示，統一超商的iPhone 15販售都是用APP功能的「i預購」、「i划算」為主，在9月30日以前完成下單的話，可以享有2% OPEN POINT點數回饋，手機由於近期陸續到貨，因此門市陳列為顧客預購到貨，並非門市販售現貨。