房市／桃園買氣回溫！「中壢區」交易最熱 信義房屋專家揭原因
根據桃園市8月不動產市場交易月報，111年5月至112年5月實價登錄揭露的案件，以中壢區交易最熱絡占全桃園市約2成，其次為桃園區16%，若看各行政區成交總金額，也是中壢區規模最高，桃園區次之。專家分析，桃園作為電子零組件製造業、光電等產業重鎮，也具備航空城區位優勢，工作機會帶來強勁自住需求，加上桃園屋齡相對年輕、房價也較鄰近的雙北及新竹容易負擔，近期交易量已現回溫態勢，而中壢、桃園屬發展成熟的生活圈，又能往外延伸新興發展的重劃區，故而成為許多自住客的首選。
記者黃韻文／綜合報導
信義房屋桃一區協理詹智偉指出，官方統計顯示，全國500大製造業在桃園設廠者就超過200家、連續9年工業產值全台第一；111年工業區開發與管理年報中也指出，電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業，在北台灣的重鎮就位於中壢、平鎮等地，並能串連相鄰的新北、新竹，形成產業鏈，而桃園同時還具備航空城區位優勢。
此外，桃園市是六都住宅平均屋齡最低，房貸負擔率也是六都之中相對較能負擔，因此，近年桃園出現不少北客，或是因工作需求而就近購屋者移入。
至於中壢、桃園成為交易量及交易規模最大的兩區，詹智偉進一步分析，中壢及桃園都是桃園市發展最為成熟的行政區，中壢可往外延伸至平鎮，近期青埔也很有話題，桃園則是可往外延伸至蘆竹、八德等生活圈，成為許多自住客的首選，尤其非桃園在地人，多半傾向選擇機能成熟、交通便利的區域購屋。