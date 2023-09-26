越南首富買下芽莊一座島！打造浮誇城堡、數十種驚險設施
▲珍珠島（NhaTrang-Vin PrealLand）上有著亞洲最大水上樂園和美麗的城堡。（圖／記者攝於2023.09.21）
國際中心賴正琳／綜合報導
｜ 2023-09-26 09:25:53 2023-09-26 09:49:32
受到
韓國人和國際旅客喜愛的芽莊位於越南中部，相較於會安和峴港的人滿為患，芽莊多了幾分悠閒和舒適。而越南首富范日旺（Phạm Nhật Vượng）早已看見芽莊的旅遊商機，在該地大手筆購置一座島，命名為珍珠島（NhaTrang-Vin PrealLand），當地人也稱竹島，他在該島上建設城堡、度假村和樂園，吸引大量國際旅客前往芽莊，而越竹航空也在9月20日開通台灣到芽莊的直航，台灣旅客想去芽莊不再需要舟車勞頓，可以直飛去看芽莊美麗的海岸線。
芽莊除了市區和海岸線充滿旅館和商圈，附近更擁有9座島嶼，讓旅客可以進行跳島行程，年輕人來芽莊完全不會膩，因為每座島各有特色。越南首富范日旺買下的珍珠島上，有著亞洲最大水上樂園，樂園內有刺激的雲霄飛車、水上樂園、西部牛仔槍擊秀表演、美人魚秀及海豚表演、動物園還能接觸紅鶴和長頸鹿，而星巴克、各式美食及韓國樂天集團旗下的速食店也進駐在此，不愁園區內沒有餐飲。 ▲越南首富范日旺買下的珍珠島上有著亞洲最大水上樂園，樂園內有刺激的雲霄飛車、水上樂園和各項娛樂設施。（圖／記者攝於2023.09.21） 只要買了珍珠島門票，上岸後不再需要為單項設施付費，可以運用快艇或高空纜車上島。珍珠島上有超級刺激的「高空飛索（Zipline）」，可以從最高處往下滑，一覽島嶼美景。另外珍珠島上的高空雲霄飛車，可以自己控制加速和煞車，讓旅客能體驗最舒服和刺激的雲霄飛車。 ▲星巴克、各式美食及韓國樂天集團旗下的速食店也進駐珍珠島。（圖／記者攝於2023.09.21）
而珍珠島的水上樂園更有超大型滑水道，海底世界更有環形隧道讓人觀覽水中生物；珍珠島上的摩天輪，除了是東南亞最大的摩天輪，更是世界前十大有名的摩天輪，搭乘時會看到芽莊整面海景都在腳下，風景很壯觀；摩天輪旁還有新建的五大世界空中花園之一，可以跟戀人漫步於其中。由於兼具娛樂和便利性，珍珠島成了韓國旅客最愛前往的島嶼，島上可以
看到韓國人攜家帶眷前來，暢玩園區內多項設施。 ▲越南芽莊珍珠島上樂園的高空飛索（Zipline）。（圖／Klook官網）