正妹魔術師爆紅！穿比基尼神奇「眼睛吃糖」 背景曝光超勵志
魔術師謝雪兒擁有天使臉蛋及魔鬼身材，在臉書上擁有24萬人追蹤，她時常表演高超的魔術技巧，驚呆大批網友。日前謝雪兒發文透露人生經歷及求學過程，勵志的結局令人感動，另外她也身穿比基尼在泳池邊表演「眼睛吃糖」，影片曝光引起網路熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
謝雪兒日前發文透露，她升大學那年因為不想讀書，果斷決定休學進入社會工作，之後有朋友介紹她一份國外荷官的工作，薪水高達6位數，但需要一定的英文能力，她當時連字母A到Z都拼不出來，只好從人選中被淘汰，這也讓她開始意識到學歷的重要性。
謝雪兒之後復學開始半工半讀，還花錢補習轉學考，最後考上自己理想的國立大學，並如願出國工作，她回想一路走來歷經男友劈腿、曾想不開、叛逆離家，表示自己「涅槃」之後有了新想法，開始轉移注意力投入工作。
對於現況，謝雪兒直言：「快速的社會化累積了很多技能與經驗，在這個我階段建立了事業心以及責任感，也是因為有了這段才能讓自己早早完成買房買車的夢想，雖然貸款壓力很大。」
謝雪兒目前雖然不再接魔術表演活動，但仍時常在IG秀魔術，她就曾身穿比基尼坐在泳池邊，以「你們眼睛吃糖了嗎？」為題，表演將一枚糖果放入口中，並從眼角慢慢推擠出糖果，最後落入手中。神奇的影片曝光後，引來網友驚呼，「那糖放了多久了」、「太扯了吧」、「眼睛不會痛嗎」。