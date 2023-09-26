麥當勞聯名《七龍珠Z》！悟空限定包裝　「買一送一」再贈撲克牌

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超級賽亞人到麥當勞戰鬥了！台灣麥當勞超狂宣布攜手日本經典動漫《七龍珠Z》，推出4款期間限定的聯名包裝，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字中杯冷飲杯，霸氣十足的神龍與超級賽亞人，則是現身外帶包裝，鐵粉們這下沸騰了。
凡購買指定產品，即可獲得麥當勞與《七龍珠Z》聯名的限定包裝。購買麥當勞麥脆鷄腿分享盒、鷄塊鷄腿分享盒享「悟空與戰友們」包裝盒；購買麥克鷄塊分享盒、鷄翅分享盒享「弗力札與基紐特戰隊」包裝盒；外帶紙袋以「神龍」造型包裝；外帶冷飲杯由「悟空」專屬配色打造。
📌「七龍珠Z角色盲卡包」限量10萬包！3個系列18款經典人物
台灣麥當勞重磅聯名《七龍珠Z》，以「七龍珠Z普烏篇」18款各式經典人物，打造成「七龍珠Z角色盲卡包」，經典角色卡牌分為3個系列，各自擁有不同風格的設計與製作，燙金、鏡面、珠光各有風格，缺一不可。
◾️「SSR七龍珠Z傳說角色卡」悟空、悟天克斯、貝吉特、魔人普烏、悟飯
使用特殊燙金方式製作出吸睛度爆表的金黃光澤卡片
◾️「SR七龍珠Z稀有角色卡」特南克斯、魔人普烏、悟天、達爾、比克
以時下流行的鏡面材質呈現，酷炫耀眼、閃到不行
◾️「R七龍珠Z珍藏角色卡」特南克斯、克林、界王、賽亞超人、天津飯、悟天、撒旦先生、人造人18號
選用精緻珠光質感製作，擁有低調光芒
9月27日起至10月10日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可擁有首度推出的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，全台限量10萬包；每包款式隨機分配，恕不指定、更換。
📌指定消費「買一送一」再贈獨家「七龍珠Z撲克牌」！全台限量12萬組
除了《七龍珠Z》限定包裝，台灣麥當勞10月11日起至10月24日（或送完為止），購買歡樂送購買分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，還會再贈送「七龍珠Z撲克牌」，全台限量12萬組。指定飲品包括汽水/冰綠茶(無糖)/冰紅茶(檸檬風味/無糖)/經典美式咖啡(冰/熱)，限同品項中杯、同冰/熱。
而21世紀風味館則推出「Daily Plus」營養餐期，打造全新烤蔬菜，搭配舒肥雞胸、烤腿成套餐，再祭出鹹酥炸雞胸、韓式炸腿排捲餅等全新餐點。9月27日至10月31日，單筆消費每滿280元，即贈送「雪豆腐布丁」乙個。教師節祭出「麻辣鮮蔬餐」優惠，鮮蔬手撕雞＋椒麻炸雞＋蜂蜜綠茶(L)，即日起至9月30日優惠價195元。