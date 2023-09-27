麥當勞聯名《七龍珠Z》開箱！卡片撲克牌質感驚人　紙袋4面全彩圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家最期待的七龍珠Z角色卡開箱！超有誠意的厚度還有防水感，特殊製作的質感好到驚人！
◾️「SSR七龍珠Z傳說角色卡」悟空、悟天克斯、貝吉特、魔人普烏、悟飯
使用特殊燙金方式，製作出吸睛度爆表的金黃光澤卡片，還會隨不同角度折射七彩光芒，特別設計在超級賽亞人金黃頭髮上發出燦光，或是主角現身的彩虹光彩背景、手中準備發射的華麗光波，超特別好稀有。
◾️「SR七龍珠Z稀有角色卡」特南克斯、魔人普烏、悟天、達爾、比克
以時下流行的鏡面材質呈現，帶有點霧面質感的啞光，屬於銀灰效果的絢麗炫光，在比克的白色頭巾上散發冰冷藍彩，或是賽亞人即將發威前的加乘光澤。
◾️「R七龍珠Z珍藏角色卡」特南克斯、克林、界王、賽亞超人、天津飯、悟天、撒旦先生、人造人18號
選用精緻珠光效果製作，擁有低調燦亮的質感，彩度很飽滿。
9月27日起至10月10日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可擁有首度推出的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，全台限量10萬包；每包款式隨機分配，恕不指定、更換。
📌台灣麥當勞獨家《七龍珠Z》4款聯名包裝！雙面紙盒、4面紙袋全彩圖
麥當勞聯名《七龍珠Z》4款期間限定的聯名包裝，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝；橘藍配色和經典「悟」字中杯冷飲杯；霸氣十足的神龍與超級賽亞人，則是現身外帶包裝的紙袋，超狂近滿版的全彩印刷，更是4面都有圖案，簡直自帶BGM，鐵粉們絕對沸騰。
凡購買指定產品，即可獲得麥當勞與《七龍珠Z》聯名的限定包裝。購買麥當勞麥脆鷄腿分享盒、鷄塊鷄腿分享盒享「悟空與戰友們」包裝盒；購買麥克鷄塊分享盒、鷄翅分享盒享「弗力札與基紐特戰隊」包裝盒；外帶紙袋以「神龍」造型包裝；外帶冷飲杯由「悟空」專屬配色打造。
📌指定消費「買一送一」再贈獨家「七龍珠Z撲克牌」！全台限量12萬組
「七龍珠Z撲克牌」圖案也不馬虎，雖然背面是低調的黑卡滿版，但請出龍珠搭配數字牌面，龍珠的星星還和數字撲克牌一致，一星龍珠搭配撲克牌「A」；還有「悟」、「龜」、「魔」字設計；並讓賽魯、人造人17號及18號化身JQK國王皇后牌；Joker牌則是神龍現身。
台灣麥當勞10月11日起至10月24日（或送完為止），購買歡樂送購買分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，還會再贈送「七龍珠Z撲克牌」，全台限量12萬組。指定飲品包括汽水/冰綠茶(無糖)/冰紅茶(檸檬風味/無糖)/經典美式咖啡(冰/熱)，限同品項中杯、同冰/熱。
另外，秋冬百貨週年慶開打，漢堡王也祭出吃貨週年慶划算優惠，預告10月3日起展開12款「買1送1」，包括人氣華堡、牛肉堡都半價，雞塊買4送4，薯條、大杯飲料都買一送一；3款個人超省餐百元有找，爽吃「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」才99元！雙人激省餐「小華堡雙套餐」只要168元，相當於一套花84元就能吃飽，漢堡王「吃貨周年慶優惠券」爽吃63天、現省1848元！