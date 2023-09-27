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漢堡王12款「買1送1」爽吃63天！華堡、牛肉堡半價　摩斯漢堡9折

▲跟百貨拚了！漢堡王預告10月3日起最新「吃貨周年慶優惠券」，12款「買1送1」爽吃63天、現省1848元！人氣華堡、牛肉堡都半價。摩斯漢堡慶祝教師節「消費享9折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲跟百貨拚了！漢堡王預告10月3日起最新「吃貨周年慶優惠券」，12款「買1送1」爽吃63天、現省1848元！人氣華堡、牛肉堡都半價。摩斯漢堡慶祝教師節「消費享9折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

秋冬百貨週年慶開打，吃貨也有週年慶划算速食優惠可以吃！漢堡王預告10月3日起最新「吃貨周年慶優惠券」，12款「買1送1」爽吃63天、現省1848元！人氣華堡、牛肉堡都半價，雞塊買4送4，薯條、大杯飲料都買一送一。摩斯漢堡慶祝教師節，9月28日當天持教師證或全教總會員卡，消費享9折優惠。

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📌漢堡王：吃貨週年慶！12款「買1送1」爽吃63天
漢堡王拚百貨週年慶，10月3日至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都買一送一；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都買一送一。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王吃貨週年慶！12款「買1送1」爽吃63天。（圖／記者蕭涵云攝）
個人超省餐有3款都只要百元有找！爽吃「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」才99元；雙人激省餐「小華堡雙套餐」只要168元，相當於一套花84元就能吃飽。漢堡王「吃貨周年慶優惠券」爽吃63天、現省1848元！

▲漢堡王「吃貨周年慶優惠券」快收下，幫大家現省1848元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「吃貨周年慶優惠券」快收下，幫大家現省1848元。（圖／漢堡王提供）
📌摩斯漢堡：教師節9折優惠
摩斯漢堡慶祝教師節，9月28日當天持教師證或全教總會員卡，到摩斯漢堡門市消費享「9折優惠」。

▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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