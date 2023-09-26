雲端發票「整頁全中獎」！他7張發票爽領6100元　眾見APP安靜了

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貼文一出，不少網友紛紛回應「人品也太好.....用雲端到現在只中一次500元」、「我300多張沒中半張.....好羨慕」、「156張只中一張200路過」；然而也有網友發現驚人真相「.....兩個月花32萬8千中6100算合理吧」、「原本想說，為什麼別人都中那麼多，我都不會中，看到消費金額，我選擇閉嘴」、「756張發票到底是怎辦到的....」、「兩個月花33萬累積756張發票到底怎麼辦到的」、「兩個月要花33萬，我會先窮死」。
📌7、8月的統一發票對獎號碼：
特別獎號碼：21981893
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：39597522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：09505831、54219897、17469638
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。