6旬婦愛吃「1古早味」配飯！膽固醇飆高2倍 專家警告恐引發中風
「豬油拌飯」是許多人愛吃的古早味料理，正妹營養師方慈聲近日在節目中指出，有一名6旬婦人患有糖尿病，一直以來血糖都控制得相當穩定，但某次回診血檢卻發現膽固醇飆到400mg/dl以上，一問之下才知道原來她喜歡吃豬油拌飯，導致膽固醇指數超標2倍，恐會引發血壓上升、中風、血栓等症狀。
記者賴禹妡／綜合報導
方慈聲在節目《醫師好辣》中分享案例，她有一名年約60幾歲的阿嬤病患，因為患有糖尿病，都會定期找她回診。某次在血檢時，發現阿嬤的膽固醇超標兩倍，飆高至400mg/dL以上，讓她趕緊詢問阿嬤的飲食習慣是否有發生改變。
阿嬤表示，因為她知道自己要注意血糖問題，澱粉及水果不能吃太多，但又覺得老人家不能太瘦，「會沒有福氣」，且聽鄰居說外面調和的植物油都不健康，便自己在家煉豬油。
方慈聲指出，豬油是飽和油，在常溫下呈現固體狀，因此會卡在血管壁裡，久了就會發炎，進而導致血壓上升、中風、血栓等症狀。方慈聲建議，如果有膽固醇問題，可以換成使用橄欖油、苦茶油、酪梨油跟芥花油，但不推薦椰子油及棕櫚油，「它是飽和度很高的」。至於動物油，方慈聲直言「基本上有腳的動物油都不是很好」，建議可以使用魚油。