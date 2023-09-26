鳳梨問「2024總統大選投誰」！1.3萬人答案曝 跟傳統民調差很大
2024年大選即將進入關鍵倒數階段，各黨派總統候選人之間的議題攻防也變得更加頻繁。網紅「鳳梨」吳泓逸昨（25）日在自己IG上發起「總統大選」網路民調的調查，吸引1.3萬名網友給出答案，但結果卻與傳統民調差很大。
記者潘毅/綜合報導
鳳梨昨（26）日在IG上發文提到：「我最近忙到幾乎都沒時間用網路…我都沒在關心什麼議題…忽然才發現大選要到了…想問一下…賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘…你們會想投誰？」貼文在IG上短短一天，就吸引超過1.3萬名網友按讚並給出答案，結果留言處大多數網友一面倒的表示要支持「柯文哲」，僅一小部分人表示支持賴清德。
但這樣的結果卻與傳統民調數字差很大，台灣民意基金會今（26）日公布最新民調中顯示，近期雖然受到進口蛋爭議影響，民進黨支持度受到重創，但在總統參選人民調中，四腳督的情況之下，賴清德依舊以31.4%支持度位居第一，民眾黨總統參選人柯文哲則獲23.1%支持度，暫居第二，國民黨總統參選人侯友宜則以15.7%排在第三，郭台銘則以10.5%位列第四。
此外，鳳梨也不斷被粉絲追問是否會從政參選，他隨後也在留言處幽妙表示「其實我本來想說要選看看…但礙於籌不到保證金…年紀又不足…想想算了」。