選委會也有高友友？劉崇顯爆高虹安又將市府預算當作人情公積金

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劉崇顯說，情況與工策會相似，選委會主任委員為新竹市長高虹安，名冊中有一名為「李慧敏」的選委，是「雋維國際貿易股份有限公司」的負責人，而今年度市府的「市長辦公室空間改善」採購標案，在「最有利標」的流程下，得標廠商正巧就是這家雋維公司。
劉崇顯指出，從名冊中的經歷，李慧敏也是名建商並擔任「風勁建設」的董事，曾任「宣澤科技」的監察人，而這家宣澤科技的其中一名董事就是宣董宣明智，從過往宣董對於高虹安的公開力挺，不難推測出李慧敏與高虹安也有一定程度的友好關係。
劉崇顯認為，再度印證他先前所言，高虹安絲毫不顧社會觀感與利益迴避原則，上次是工策會，這次是選委會，高虹安都慣於將市府的公務預算與標案，當作是做自己人情的公積金，而千絲萬縷的人情都可以跟建商牽上關係，這更是高虹安市長該深刻檢討的政商關係。
對此新竹市政府下午發出澄清表示，新竹市選舉委員會委員依《直轄市縣市選舉委員會組織準則》第3條第1項，由中央選舉委員會提請行政院院長派充之，均為無給職，本屆選舉委員由跨黨派之社會賢達共同擔任，且無《直轄市縣市選舉委員會組織準則》第3條第4項所列之免派事項，均依法依規派任。
另外，市府指出，市府所有標案的行政程序及流程，均依政府採購法確實執行，且經政風及主計單位的監辦，一切公開公正透明，完全合法，呼籲議員切勿胡亂臆測、惡意連結不可取，期盼回歸市政理性討論，方為市民之福。
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