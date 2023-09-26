睡眠關鍵不容忽視！「睡眠王國」針對個人需求 挑選專屬命定床墊
你想過嗎？「睡眠」在人的一生中，佔據三分之一的時間，而這三分之一的睡眠品質好壞，不僅牽動著人在工作上的精神狀態，也與健康息息相關，因此想要有良好睡眠品質，一張合適自己的床墊是許多人沒注意到的關鍵。
生活中心/綜合報導
消費者馬小姐說，由於我平常上班壓力很大，所以我會想要睡得舒服一點，想要睡軟一點的那種床，再加上我是跟男朋友一起睡覺，但我們上班時間不太一樣，常常男友一起床就會把我吵醒，有種睡眠中斷的感覺，其實挺困擾的！
如何挑選床墊其實攸關個人習慣與喜好，因此在台深耕28年的「睡眠王國」，不僅引進「美國席夢思」、「美國萊儷絲」、「比利時瑞格」等名床品牌，現場也有專業的睡眠顧問，讓消費者輕鬆挑選命定床墊。
「睡眠王國」總監麥訓嘉表示，現代消費者相當重視床墊的支撐感及舒適感，所以睡眠王國不僅提供各式名床，也在門店提供符合人體工學的床墊，再加上我們門市的睡眠顧問都受過專業訓練，可以針對個人化需求提供最專業的建議，讓消費者輕鬆逛賣場，就能挑選到最適合自己的床墊！
「睡眠王國」透過個人化服務，給消費者優質的購物體驗，現場除了有各式名床外，一旁還有休閒椅品牌可以選購，讓消費者趁著週年慶一次購入。「睡眠王國」總監麥訓嘉說，今年適逢「睡眠王國」28周年，因此即日起至10月15號推出「滿萬送千」的優惠活動，是全年唯一一檔最優惠的價格，同時也有多樣組合性的優惠產品，包含智能調整床、全能休閒椅及眾多床墊，歡迎消費者把握機會前來選購。