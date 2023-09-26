中秋吃爆炸雞！拿坡里「整桶腿排」2公斤特價599元　麥當勞買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的拿坡里，選用台灣國產雞肉的切塊雞腿排，裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸出微辣酥脆口感。因應中秋連假，拿坡里披薩・炸雞全國126家門市，即日起至10月10日國慶日，連續15天推出炸雞優惠。1公斤腿排桶特價319元（原價450元）、2公斤腿排桶特價僅599元（原價900元）。
📌麥當勞聯名《七龍珠Z》！悟空限定包裝 「買一送一」再贈撲克牌
麥當勞聯名《七龍珠Z》，推出4款限定包裝、共8款「Z套餐」有悟空、弗利沙、神龍等主角現身，凡購買指定產品，即可獲得麥當勞與《七龍珠Z》聯名的限定包裝。購買麥當勞麥脆鷄腿分享盒、鷄塊鷄腿分享盒享「悟空與戰友們」包裝盒；購買麥克鷄塊分享盒、鷄翅分享盒享「弗力札與基紐特戰隊」包裝盒；外帶紙袋以「神龍」造型包裝；外帶冷飲杯由「悟空」專屬配色打造。
明9月27日起至10月10日（或售完為止），凡於餐廳或得來速購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可擁有首度推出的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，全台限量10萬包；每包款式隨機分配，恕不指定、更換。開搶「七龍珠Z角色盲卡包」，3個系列18款經典人物，限量10萬包。
10月11日起至10月24日（或送完為止），購買歡樂送購買分享餐、或「麥當勞分享盒」加點指定飲品「買一送一」，還會再贈送「七龍珠Z撲克牌」，全台限量12萬組。指定飲品包括汽水/冰綠茶(無糖)/冰紅茶(檸檬風味/無糖)/經典美式咖啡(冰/熱)，限同品項中杯、同冰/熱。