中秋月餅藏「3大地雷」成分！吃多導致身體慢性發炎 醫師曝原因
本週五（29日）即將迎來一年一度的中秋節，許多家庭在團聚時，也會應景的拿出月餅、蛋黃酥等等食物品嘗。不過就有醫療團隊提醒，許多月餅其實隱藏「3大地雷」成分，會導致身體慢性發炎，吃太多就會造成身體負擔。
記者潘毅/綜合報導
說到中秋節就會想到要吃月餅，但醫療團隊《林口長庚風濕過敏免疫科》在臉書粉專上發文提醒：「其實月餅吃多了，身體可是會引爆的喔」，因為裡頭暗藏容易導致慢性發炎的「高糖類」、「高油脂」「加工肉品」等3種地雷成分。
專家解釋，月餅的餡料不論是烏豆沙、綠豆沙、芋頭餡、奶黃流心、冰淇淋，大多還是以甜的為主，都是「高糖類」成分，而攝取過多的糖類容易使身體發炎。
再來是「高油脂」，為了做出又酥又香，且層層分明的月餅外皮，就會使用油脂（奶油／豬油），而高脂肪容易使人發胖，而肥胖會引起體內發炎反應。最後則是「加工肉品」，有些鹹味的月餅喜歡包肉鬆、肉脯等加工肉品，吃下太多的加工食品，也容易導致身體出現慢性發炎反應。
最後林口長庚風濕過敏免疫科團隊也呼籲，民眾能在品嘗月餅時，選擇與家人朋友一起分食，或是選擇相較少一點負擔的月餅，都可以減少吃進過多的發炎食物。