CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天9月27日一日限定，推出大家最愛的珍珠鮮奶茶「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月27日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：教師節9款「買一送一」喝2天！有3大星冰樂
星巴克今起9月27日至9月28日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。
📌萬波島嶼紅茶：大杯麗雅烏龍「4杯100元」 中秋節「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠，（提醒大家，限門市現場購買、電話與你訂自取，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇）。
慶祝中秋節，9月29日至10月1日連3天，只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。