好多小孩掛急診！RSV病毒「咳、痰、喘」超慘 兒醫：症狀很嚴重
好多小孩掛急診！繼小兒科醫師陳信宏示警，近日兒科門診擠滿病患，同一天竟驗出腺病毒、新冠病毒、A流感等6種病毒，其中又以呼吸道融合病毒RSV最凶狠。有「兒童急診界百科全書」封號的林口長庚兒童急診醫師吳昌騰也接著發出警訊，指出現在有不少病毒正在流行，尤以RSV症狀最嚴重，臨床主要為「咳、痰、喘」，嚴重會引發肺炎，甚至可能呼吸暫停，嚴重的話更可能導致嬰兒猝死，提醒家長、第一線醫護務必注意。
記者徐銘穗/綜合報導
吳昌騰昨（26）在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」示警，直言最近兒科急診病人真的多，因為現在有不少病毒正在流行，「尤其是RSV，有些小孩的症狀都十分嚴重」，可能會引發肺炎。
「咳、痰、喘」吳昌騰說，當嬰幼兒感染了呼吸道融合病毒（RSV），只能用這三個字形容，會出現嚴重咳嗽的症狀，「氣管內、肺部的痰也會很多，喘息（Wheezing）很嚴重」。
吳昌騰還說，RSV不但會導致兒童發生嚴重的細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，「甚至RSV可導致病童重度呼吸暫停，嚴重時引起嬰兒猝死」，提醒第一線醫師及家長們要多加注意。