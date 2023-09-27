iPhone 15 Pro鈦合金有多強 騎車噴飛100%碎透！苦主哭：爛到爆
美國蘋果公司（Apple Inc.）首度在iPhone 15高階Pro系列上，使用NASA火星任務同級鈦合金，取代鋁合金框，讓機身更輕巧、堅固，掀起「鈦金屬革命」熱潮，多數果粉們都以為鈦合金邊框能更保護手機。未料，一名入手iPhone 15 Pro才3天的苦主，騎車時架上手機架上的iPhone 15 Pro不幸噴飛，他用將近4萬元的實驗代價，實證iPhone 15 Pro鈦合金就算裝了保護殼，仍是100%碎透，「面目全非」，哭罵：「爛到爆！」
記者徐銘穗/綜合報導
苦主在臉書「爆廢公社公開版」社團分享iPhone 15 Pro藍鈦合金慘案，表示昨（25）天是他拿到全新iPhone 15 Pro的第3天，未料騎車時手機竟從機車手機架上噴出去，「直接測試『藍鈦合金』成為你最堅固的後盾（爛到爆～）」
從出事的iPhone 15 Pro藍鈦合金正反兩面照片可見，正面螢幕布滿碎痕，左上角處更是呈現屏幕碎到凹陷的狀況，背面主要慘況集中在上端鏡頭處，除了機身同樣布滿碎痕外，其中一顆鏡頭也碎裂了，可以想見當時衝擊力道有多大。
貼文引發討論，不少網友都以為出事的iPhone 15 Pro沒裝保護殼，直言：「敢拿裸機就再買一支唄」、「怎麼用的，可以用成這樣？被汽車壓過去的吧？」、「沒裝保護殼真的是大噴一筆了」；也有人建議手機架要買有齒輪卡死的才不會發生摔機事故。但苦主解釋他有裝某知名品牌的手機殼，手機架也是有齒輪卡死的，會摔成這樣實在令人相當意外。
雖然當事iPhone 15 Pro藍鈦合金目測是無法修理，但還是分享蘋果官方維修費用給有需要的讀者參考，據先前蘋果官網資訊，iPhone 15 Pro螢幕維修費用會在1萬790元，iPhone 15 Pro Max則要1萬2290元。但蘋果官網也寫道，若手機是受到明顯的人工破壞、零件損失等，就不受Apple 保固。