麥當勞聯名《七龍珠Z》！動漫迷一早衝麥當勞朝聖 紙袋自帶BGM
台灣麥當勞聯名《七龍珠Z》，今起（27）推出4款限定包裝、共8款「Z套餐」有悟空、弗利沙、神龍等主角現身。七龍珠動漫迷一早就直衝麥當勞買早餐，分享神龍與超級賽亞人悟空的包裝紙袋，讚說「自帶BGM的早餐」，刷一排「CHA-LA HEAD-CHA-LA」獲共鳴，動漫迷追問：「可以額外跟店員要袋子嗎？」也有人預料七龍珠麥當勞紙袋將被拿上網路拍賣收藏。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「爆廢公社二館」社團分享，麥當勞《七龍珠Z》外帶紙袋，一面是超級賽亞人悟空、另一面是神龍，側邊寫著「DRAGON BALL Z」，留言寫道「一早的麥當勞就這麼熱血」，讚是自帶BGM的早餐，還打出主題曲旋律「CHA-LA HEAD-CHA-LA」引發共鳴。
貼文引發討論，不少網友跟唱七龍珠主題曲旋律「呷啦!!!ㄟ呷啦!!!」也有人問說「這個可以額外跟店員要袋子嗎？」預料麥當勞七龍珠紙袋，可能很快就會出現在網路拍賣市場上，引發一波收藏潮。
麥當勞4款期間限定的聯名包裝，購買指定商品即可獲得，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字中杯冷飲杯，霸氣十足的神龍與超級賽亞人，則是現身外帶包裝。
除七龍珠包裝外，此波麥當勞也推出「七龍珠Z角色盲卡包」限量10萬包，共有「SSR七龍珠Z傳說角色卡」、「SR七龍珠Z稀有角色卡」、「R七龍珠Z珍藏角色卡」3系列共18款經典人物，即起至10月10日（或售完為止），消費加價89元即可擁有，每包內含4張隨機超人氣角色卡，每包款式隨機分配，恕不指定、更換。