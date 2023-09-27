CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

麥當勞聯名《七龍珠Z》！動漫迷一早衝麥當勞朝聖　紙袋自帶BGM

▲麥當勞聯名《七龍珠Z》今（27）推出4款限定包裝、共8款「Z套餐」，動漫迷一早衝麥當勞買早餐，分享神龍與超級賽亞人悟空的包裝紙袋，讚說「自帶BGM的早餐」。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲麥當勞聯名《七龍珠Z》今（27）推出4款限定包裝、共8款「Z套餐」，動漫迷一早衝麥當勞買早餐，分享神龍與超級賽亞人悟空的包裝紙袋，讚說「自帶BGM的早餐」。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣麥當勞聯名《七龍珠Z》，今起（27）推出4款限定包裝、共8款「Z套餐」有悟空、弗利沙、神龍等主角現身。七龍珠動漫迷一早就直衝麥當勞買早餐，分享神龍與超級賽亞人悟空的包裝紙袋，讚說「自帶BGM的早餐」，刷一排「CHA-LA HEAD-CHA-LA」獲共鳴，動漫迷追問：「可以額外跟店員要袋子嗎？」也有人預料七龍珠麥當勞紙袋將被拿上網路拍賣收藏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「爆廢公社二館」社團分享，麥當勞《七龍珠Z》外帶紙袋，一面是超級賽亞人悟空、另一面是神龍，側邊寫著「DRAGON BALL Z」，留言寫道「一早的麥當勞就這麼熱血」，讚是自帶BGM的早餐，還打出主題曲旋律「CHA-LA HEAD-CHA-LA」引發共鳴。

▲麥當勞聯名《七龍珠Z》，大推4款限定包裝、共8款「Z套餐」有悟空、弗利沙、神龍等主角現身，明起開搶「七龍珠Z角色盲卡包」，指定消費「買一送一」再贈「七龍珠Z撲克牌」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞聯名《七龍珠Z》，大推4款限定包裝、共8款「Z套餐」有悟空、弗利沙、神龍等主角現身，明起開搶「七龍珠Z角色盲卡包」，指定消費「買一送一」再贈「七龍珠Z撲克牌」。（圖／台灣麥當勞提供）
貼文引發討論，不少網友跟唱七龍珠主題曲旋律「呷啦!!!ㄟ呷啦!!!」也有人問說「這個可以額外跟店員要袋子嗎？」預料麥當勞七龍珠紙袋，可能很快就會出現在網路拍賣市場上，引發一波收藏潮。

麥當勞4款期間限定的聯名包裝，購買指定商品即可獲得，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字中杯冷飲杯，霸氣十足的神龍與超級賽亞人，則是現身外帶包裝。

▲台灣麥當勞聯名「七龍珠Z角色盲卡包」，分為3個系列共18款經典人物，限量10萬包。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞聯名「七龍珠Z角色盲卡包」，分為3個系列共18款經典人物，限量10萬包。（圖／台灣麥當勞提供）
除七龍珠包裝外，此波麥當勞也推出「七龍珠Z角色盲卡包」限量10萬包，共有「SSR七龍珠Z傳說角色卡」、「SR七龍珠Z稀有角色卡」、「R七龍珠Z珍藏角色卡」3系列共18款經典人物，即起至10月10日（或售完為止），消費加價89元即可擁有，每包內含4張隨機超人氣角色卡，每包款式隨機分配，恕不指定、更換。

▲官方授權「七龍珠Z角色盲卡包」，擁有18款各式經典人物。（圖／台灣麥當勞提供）
▲官方授權「七龍珠Z角色盲卡包」，擁有18款各式經典人物。（圖／台灣麥當勞提供）

麥當勞聯名《七龍珠Z》！悟空限定包裝　「買一送一」再贈撲克牌

中秋吃爆炸雞！拿坡里「整桶腿排」2公斤特價599元　麥當勞買1送1

中秋節「買1送1」優惠懶人包！麥當勞雞塊餐、必勝客披薩都99元

補班日「8家速食披薩」優惠！麥當勞送大麥克　頂呱呱買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞