輔大成PUA男獵場！偷拍「搭訕成果」放百人LINE群組 警方回應了
搭訕亂象竟在大學校園周邊出現！近期有網友爆料，有一群男子，於新北市輔仁大學校區附近出沒，不斷向落單女性搭訕，還會趁機偷拍紀錄，把照片傳在群組內展示戰果，消息曝光後引爆網友譁然，而轄區警方也針對此事件做出回應了。
記者潘毅/綜合報導
一位男網友在論壇Dcard上爆料，自己發現有名YouTuber戀愛導師組建LINE匿名社群，目前群組內已經也2百多名成員，平時都在分享在路上PUA女性的過程，還會放上偷拍照片分享，群組內還出現「輔仁大學有很多漂亮女生可以搭訕」、「素質真的超高」等話語，因此原PO決定爆料，提醒附近女學生注意不要被拿來「練功」或遭「偷拍」，同時也已報告給學校教官。
消息曝光後，引發許多網友譁然，紛紛抨擊這項行為。對此轄區新莊警分局則回應，經防治組清查，目前尚未接獲類似性騷擾申訴，但將持續加強犯罪宣導預防，同時也表示，若搭訕行為的言語讓對象感到不適，就可能涉及性騷擾，經提出申訴並認定騷擾屬實，可開罰1萬元以上10萬元以下罰鍰。
且當事人已明確拒絕卻仍持續搭訕、跟追，也可能涉及跟蹤騷擾罪第18條，可處1年以下有期徒刑、併科10萬元以下罰金；另外未經當事人同意擅自拍攝影像並公開散布，則可能違反《個資法》。
❗什麼是「PUA」
「PUA」全文為Pickup artist(搭訕藝術家)，中文又被稱作約會教練、勾引社群，唯一種以男性視角進行的搭訕活動，運用各種行為和心理方法，並經常致力於爭取來自陌生人允諾性邀約。
「PUA」的發跡可以追溯到1970年，由 Eric Weber撰寫的著作《How To Pick Up Girls!》，被認為是泡妹學的起源，而近年來隨著網路發達，大量的PUA群組出現，部分自稱「教師」者更開始收取高昂費用，也讓詐騙疑慮顯現。